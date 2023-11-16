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Konut fiyatları yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Konut#Satış#Fiyat
Konut fiyatları yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 15:00

Merkez Bankası'nın verilerine göre Eylül ayında konut fiyatları yüzde 4,3 oranında yükseliş gösterdi.

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Konut satışları düşerken konut fiyatlarında artış devam ediyor. Konut fiyatları Ağustos ayına göre Eylül'de yüzde 4,3 artış gösterdi. Bir önceli yılın aynı ayına göre nominal yüzde 89,2, reel olarak ise yüzde 17,8 oranında arttı.

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre konut fiyat endeksi 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında artarak 1088,1 seviyesinde oluştu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 4,1, 5,5 ve 2,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 77,6, 102,7 ve 85,2 oranlarında artış gösterdi.

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#Konut#Satış#Fiyat

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