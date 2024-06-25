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Konut fiyatları Nisan ayında arttı

Güncelleme Tarihi:

#Konut#Satış#Fiyat
Konut fiyatları Nisan ayında arttı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 10:06

Merkez Bankası'nın verilerine göre konut fiyatları Nisan'da Mart'a göre yüzde 2.2 oranında yükseldi.

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Konut Fiyat Endeksi (KFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1257,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,3 oranında azalış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 20 24 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1 3,0 ve 1,9 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 37,6 58 9 ve 45,1 oran ların da artış göstermiştir."

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#Konut#Satış#Fiyat

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