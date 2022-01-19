Konut fiyatında rekor artış

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Türkiye kara teslim 52 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmıTürkiye kara teslim! 52 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmı#Meteoroloji
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeliYeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!#Tonga
Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demireli çılgına çeviren olay Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demirel'i çılgına çeviren olay! Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...#Volkan Demirel
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
İşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecekİşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecek#İmamoğlu
Kamu işçileri dikkat İşte tediye ödeme tarihleriKamu işçileri dikkat! İşte tediye ödeme tarihleri#Kamu
Film gibi operasyon... O anlar saniye saniye kameradaFilm gibi operasyon... O anlar saniye saniye kamerada!#ABD
Hazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabıHazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabı#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Gazeteci cinayetini karartan gazetecilerGazeteci cinayetini karartan gazeteciler#Hrant Dink
1915 Çanakkale Köprüsünde sürpriz1915 Çanakkale Köprüsü'nde sürpriz#1915 Çanakkale Köprüsü
Yunan Başbakanı: Türkiye’ye karşı tedbir alıyoruzYunan Başbakanı: Türkiye’ye karşı tedbir alıyoruz#Yunanistan
Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu Kalabalık aileye yeni ev...Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu! Kalabalık aileye yeni ev...#Kenan İmirzalıoğlu
Aşıklar şehri uğursuz geldi... Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldıAşıklar şehri uğursuz geldi... Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı!#Serenay Sarıkaya
2 Şubat’ta babasından isteyecek Ünlü çiftin büyük heyecanı...2 Şubat’ta babasından isteyecek! Ünlü çiftin büyük heyecanı...#Berk Oktay
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
HABERLEREkonomi Haberleri

Konut fiyatında rekor artış

#Konut Fiyatı#Artış#Rekor
Konut fiyatında rekor artış

Konut fiyatlarında artış sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksi gösteriyor ki, artan inşaat maliyetleri yeni konut fiyatlarına yansıdı ve bu durum ikinci elde de etkisini gösterdi. Arzın az, talebin canlı olması da fiyat artışında rol oynadı.

Haberin Devamı

TCMB verilerine göre kasımda konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 50.5 ile rekor seviyeye yükseldi. Yeni konut fiyatındaki artış yüzde 58.9’u bulurken, enflasyondan arındırılmış artış yüzde 19.7 olarak açıklandı. Türkiye genelinde metrekare fiyat kasım ayında 5 bin 856 TL oldu. 3 büyük ilde ise rakamlar şöyle; İstanbul’da konut fiyatı yüzde 50.9, yeni konut fiyatı yüzde 60.1 arttı. Metrekare satış fiyatı 9 bin 150 lira oldu. İzmir’de konut fiyatı yüzde 49.5, yeni konut fiyatı yüzde 58.2 oranında artarken, metrekare satış fiyatı 6 bin 882 liraya yükseldi. Ankara’da ise konut fiyatı yüzde 46.3, yeni konut fiyatı yüzde yüzde 56.5 arttı ve metrekare satış fiyatı 4 bin 206 lira oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konut Fiyatı#Artış#Rekor

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

#Kamu

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

#Kamu