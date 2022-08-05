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‘Konut fiyatında düşüş başladı’

Güncelleme: 35 dk önce

#Murat Kurum#TOKİ#Konut
‘Konut fiyatında düşüş başladı’

Bakan Murat Kurum, eylülde açıklanacak dev sosyal konut projesiyle hem dar gelirlilerin ev sahibi olacağını hem de piyasaya çıkan yeni konut arzı ile fiyatların gerileyeceğini söyledi. Kurum, “Sosyal konutlar yapılınca emin olun ki gayrimenkul fiyatları düşecek. Projeyi duyurmamızla birlikte düşüşe geçmeye başladı” dedi.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını eylül ayında açıklayacağı projelerle, hem dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması, hem de yeni arzın devreye girmesiyle kira ve konut fiyat artışının dizginlenmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sosyal konutlar yapılınca emin olun ki gayrimenkul fiyatları düşecek. Bu projeyi duyurmamızla birlikte düşüşe geçmeye başladı. Hem kiralar hem de gayrimenkul fiyatları düşecek” dedi.

‘Konut fiyatında düşüş başladı’

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

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Sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 1 milyon 170 bin konutu tamamlayarak teslim ettiklerini belirten Bakan Kurum, “Bundan bir buçuk yıl önce 100 bin sosyal konut yapacağız dedik ve çalışmalarımızı tamamladık, inşaatlarımız sahada sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısının ardından bütün milletimize eylül ayında yeni bir sosyal konut projesi yapılacağını, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapacağımızı müjdelediler. Çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz” dedi.

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EVİ OLMAYAN BAŞVURACAK

Sosyal konut projelerinden hiç evi olmayan ve belirlenecek gelir seviyesini aşmayan vatandaşlar faydalanacak. Evlerin sahipleri ise kura ile belirlenecek. Hak kazananlar 20 yıl vade ve uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. İnşaat maliyetine devlet desteği verilerek fiyatların ulaşılabilir olması sağlanacak. Projelerde ilk defa evlenen gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler için özel kontenjan ayrılacak. Konutlar yerel ve yatay mimari ile inşa edilirken, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak. Sosyal konutun yanı sıra yine hiç evi olmayan vatandaşlar için Hazine arazileri uygun ödeme şartları ile satışa çıkacak. Altyapısı hazır arsaları alanlar evlerini yaptırabilecek.

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İSTANBUL’A ÖNEMLİ PAY

TOKİ eliyle yapılacak projelerde, 81 ilde ihtiyaca göre konut sayıları belirlenecek. Bu kapsamda konut fiyatları ve kiraların en çok arttığı illerden olan İstanbul’a önemli bir pay ayrılacağını ifade eden Bakan Kurum, “İstanbul’a yeni on binlerce konut kazandıracağız” dedi. 

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#Murat Kurum#TOKİ#Konut

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