Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Karar verildi İstanbulda 15 bin taksiye kameraKarar verildi! İstanbul'da 15 bin taksiye kamera#İstanbul
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye’den kötü haber: Felç kaldıEşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye’den kötü haber: Felç kaldı#Himmet Aydemir
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kaygalak: Temassız yöntemler giderek zenginleşiyorİş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kaygalak: 'Temassız' yöntemler giderek zenginleşiyor#Temassız Ödeme
KKTC’de asgari ücret brüt 4970 lira olduKKTC’de asgari ücret brüt 4970 lira oldu#KKTC
Aramızdaki mesafeyi koşmadan kapatamayızAramızdaki mesafeyi koşmadan kapatamayız#Beşiktaş
Son Dakika: Mesut Özil Avrupaya 3 yıl sonra döndü Arsenalin ardından...Son Dakika: Mesut Özil Avrupa'ya 3 yıl sonra döndü! Arsenal'in ardından...#Fenerbahçe
Murat Evgin’den İspanya’da 3 gün üst üste konserMurat Evgin’den İspanya’da 3 gün üst üste konser#Murat Evgin
Almanya’nın tek kadın başbakan adayıAlmanya’nın tek kadın başbakan adayı#Almanya
AUKUS depremiAUKUS depremi#AUKUS
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabasıÜnlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! #Michelle Heaton
HABERLEREkonomi Haberleri

Konut fiyatında artış enflasyonun üzerinde

#Konut#Fiyat#TCMB
Konut fiyatında artış enflasyonun üzerinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı konut fiyat endeksine göre yıllık bazda konut fiyat artışı yüzde 31.05 oldu. Böylelikle konut fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki seyri devam etti. Aylık bazda bakıldığında ise artış yüzde 2.77 olarak kaydedildi. İller bazında bakıldığında temmuz ayında en hızlı artış yüzde 31.4 ile İzmir’de yaşandı. İzmir’i yüzde 28.1 ile İstanbul ve yüzde 27.1 ile Ankara izledi.

Haberin Devamı

Yeni konutlar fiyat endeksine bakıldığında Türkiye genelinde yıllık yüzde 35.4’lük artış izlendi. Ankara’da yeni konut fiyatları yıllık yüzde 35.8 artarken, İzmir’de yüzde 31.5, İstanbul’da yüzde 28.1 oldu. Yeni olmayan konut fiyatları ise Türkiye genelinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29.7 arttı. İzmir’de yeni olmayan konutların fiyatı yüzde 29.6 artarken, İstanbul’da artış yüzde 27.5 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde konutların birim metrekare başına ortalama fiyatı 4 bin 669 TL olurken, bu rakam İstanbul’da 6 bin 943 TL, İzmir’de 5 bin 748 TL ve Ankara’da 3 bin 409 TL oldu.

MALİYETLERDE REKOR

Türkiye İstatik Kurumu’nın açıkladığı verilere göre, inşaat maliyet endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 44.76 artarken aylık yüzde 2.56 artış göstermişti. Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45.15 arttı. Malzeme endeksi bir önceki aya göre, yüzde 3.29, işçilik endeksi yüzde 1 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57.25, işçilik endeksi yüzde 21,18 arttı. İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2.89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.48 artmıştı. Böylelikle, 2015’le başlayan veri setinin en yüksek yıllık artışı kaydedilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konut#Fiyat#TCMB