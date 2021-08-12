Konut fiyatına maliyet etkisi

Bu artışı buzdağının görünen yüzü olarak değerlendiren İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Geçtiğimiz dönemdeki maliyet artışı yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşti. Konut yapımcıları olarak gerçekleşen maliyet artışının büyük kısmını absorve ederek enflasyonu daha fazla körüklememesini ve konut fiyatlarının erişilebilir kalmasına gayret ettik. Devam eden projelerde bu gayretimiz olumlu sonuç buldu ve maliyetlerden kaynaklanan fiyat artışının yarısı tüketiciye yansıdı” dedi.



“Bundan sonra başlayacak yeni projelerde böyle bir şansımız olmayabilir” diyen Durbakayım, şunları söyledi: “Başta demir ve çimento olmak üzere inşaatın temel hammaddelerinde gerçekleşen artışların tamamı konut fiyatlarına yansıyabilir. Maliyet artışlarını dizginlemeye çalışacağız. Hafta sonları için yeni kısıtlar olmazsa ve uygun faiz ve uygun arsa temininin sağlanması yönünde kamu desteğini arkamıza aldığımız zaman; çarkları sağlıklı bir şekilde döndürmeyi sürdürdüğümüz sürece bunu yapabileceğimize inanıyorum.”

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