Konut fiyatı ikiye katlandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksine göre konut fiyatları ikiye katlandı. Fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 13.5, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 96.4 arttı. Ülke genelinde yeni konutta fiyat artışı ise yüzde 102.2 olarak açıklandı. İstanbul’da konut fiyatı yüzde 106.3, yeni konut fiyatı yüzde 114.6 artarken metrekare fiyatı 13 bin 836 liraya ulaştı. Ankara’da konut fiyatı yüzde 97.1, yeni konut fiyatı yüzde 119.5 arttı ve metrekare fiyatı 6 bin 225 lira olarak açıklandı. İzmir’de ise konut fiyatı yüzde 90.1, yeni konut fiyatı yüzde 105.1 arttı ve metrekare satış fiyatı 10 bin 61 liraya çıktı.