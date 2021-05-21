Konut fiyat endeksi yükseldi

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında artarak 165,5 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,6 oranında artış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 2,1, 2,2 ve 2,4 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28,9, 30,3 ve 33,9 oranlarında artış göstermiştir "

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