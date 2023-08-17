Konut fiyat artışı %100’ün altına düştü... 1.5 yıl sonra ilk kez

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Ancak veriler fiyat artış hızında düşüş yaşandığını gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı konut fiyat endeksine göre; ülke genelinde konut fiyatlarında aylık artış yüzde 4.8, yıllık artış yüzde 95.9 oldu. Reel artış ise yüzde 38 olarak açıklandı. Yıllık artış 16 ay sonra yüzde 100’ün altına düştü. Böylece Şubat 2022’den bu yana ilk kez konut fiyatında çift haneli artış görülmüş oldu. TCMB verilerine göre yüzde 189.1 artışla Eylül 2022 tarihinde zirve yaşanmıştı.

Artış hızı yavaşlasa da gelinen noktada fiyatlar dar ve orta gelirli için ev sahibi olmayı zorlaştırıyor. Ülke genelinde ortalama metrekare fiyatı 24 bin 598 liraya çıktı. Bu da 100 metrekare bir evde ortalama fiyatın 2.5 milyon liraya yaklaştığını gösteriyor.

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EN DÜŞÜK oran İSTANBUL’DA

Üç büyük il incelendiğinde en düşük artışın İstanbul’da olması dikkat çekiyor. İstanbul’da yıllık fiyat artışı yüzde 85.1 oldu. Ortalama metrekare fiyatı ise 37 bin 220 liraya çıktı. Yani 100 metrekare bir ev için ödenecek ortalama fiyat 3.7 milyon lirayı geçti. İzmir’de yıllık fiyat artışı yüzde 100 olarak açıklanırken, ortalama metrekare satış fiyatı 28 bin 705 liraya yükseldi. Üç büyük şehirde en yüksek artış ise Ankara’da. Şehirde yıllık fiyat artışı yüzde 106 oldu. Ortalama metrekare fiyatı 18 bin 275 liraya ulaşırken, 100 metrekare evde ortalama fiyat 1.8 milyon lirayı aştı.