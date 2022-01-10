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Konut çağrısına talep yağdı

#Emlak Konut GYO#PROJE#KAMU
Konut çağrısına talep yağdı

Emlak Konut GYO’nun, konut talebinin karşılanması ve fiyatların baskı altına alınması için orta ve küçük ölçekli yatırımcıya yaptığı ‘Gel, beraber inşa edelim’ çağrısına talep yağdı. Kamu ile ortak proje geliştirmek isteyenler 200’ü aşkın yatırımcı başvuruda bulundu.

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Konut piyasasında 2021 yılının ana gündem maddeleri arz sorunu ve fiyat artışları oldu. Pandemi ve artan maliyetler nedeni ile konut üreticileri frene basınca talep karşılanamadı. Arz sınırlı, talep çok olunca da hem konut fiyatları hem de kiralar hızla yükseldi. Piyasada yaşanan bu sorunları çözmek için kolları sıvayan Emlak Konut GYO, önce üretim atağına kalktı. Yılın son çeyreğinde 15 bin konutu satışa sunacağını açıklayarak özel sektöre cesaret veren şirketin ikinci hamlesi ise ‘Gel, beraber inşa edelim’ çağrısı oldu. Emlak Konut, bu hamle ile beklemede olan orta ve küçük ölçekli yatırımcıları da harekete geçirdi. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli’nin aralık ayında yaptığı ‘Gel, beraber inşa edelim’ çağrısına yoğun talep geldi.

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İNCELEMELER BAŞLADI

69 yıllık tecrübelerini proje üretmek isteyen geliştiricilerle paylaşmaya hazır olduklarını belirten Gedikli, “Elinde dönüşüm yapmak veya yeni üretim için projesi, kat karşılığı sözleşmesi veya yapı ruhsatı olan üreticiler bize veya yine bu sektörde faaliyet gösteren iştirakimiz Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi (EPP) şirketimize başvuru yapabilir” açıklaması yapmıştı. Aradan geçen 1 aylık sürede yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirten Gedikli, orta ve küçük ölçekli yatırımcıyı harekete geçirmek, üretimi, istihdamı artırmak, büyümeye ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla oluşturulacak bu girişimden ve gelen başvurulardan memnuniyet duyduğunu belirtti. Gedikli, “Üreten Türkiye için orta ve küçük ölçekli girişimci ile geliştireceğimiz bu projede 200’ü aşkın başvuru sonrası ekiplerimiz sahada inceleme yapmaya başladı. Emlak Konut adına bir sonraki aşamaya geçtiğimizi söyleyebilirim. Proje çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin gücüne güveniyor, üretimde sağladığımız istikrarın arkasında duruyoruz” diye konuştu.

‘VATANDAŞ KAZANACAK’

Başvuruların hem Emlak Konut ve EPP Web sitesi, hem de çağrı merkezi üzerinden yapılabildiğini ifade eden Hakan Gedikli, “Kendi projelerimizi yönettiğimiz anlayış ve prensiple, bizim kontrolümüzde ama birlikte yeni konutlar üreteceğiz. Böylece hem inşaatlarımızı devletin gücüyle ve marka değeriyle yapacağız, hem de vatandaşımız kazanacak” ifadelerini kullandı.

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KAMU-YATIRIMCI İŞBİRLİĞİ NE SAĞLAR?

Emlak Konut GYO, markalı konut üreticileri ile ‘arsa karşılığı gelir paylaşım modeli’ ile ortak proje üretiyor. Bu çalışmada ise daha küçük yatırımcının da harekete geçmesi hedefleniyor. ‘Gel, beraber inşa edelim’ projesi ile beklenenler şunlar:

* Yeni yatırım için beklemede olan küçük ve orta ölçekli yatırımcıların harekete geçmesiyle üretimdeki yavaşlama sorunu çözülecek.

* Konut üretimi hızlandığında piyasadaki arz-talep dengesi zamanla yerine oturacak.

* Yeni arzın ortaya çıkmasıyla fiyatlar baskı altına alınacak.

* Bekleyen kentsel dönüşüm projeleri hız kazanacak.

* Projelerde kamu garantisi olması tüketici için avantaj sağlayacak. İnşaat kalitesi, zamanında teslimat gibi birçok noktada güvence verilmiş olacak.

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* Tüketici dışında yatırımcı için de avantaj oluşacak. Kamunun tecrübesi projelerin daha sağlıklı ilerlemesini, yatırımcının da kazanmasını sağlayacak.

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#Emlak Konut GYO#PROJE#KAMU

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