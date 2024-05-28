‘Konut almak için doğru zaman’

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Piyasadaki durgunluk nedeniye ikinci elde pazarlık marjı artıyor, yeni konut projelerinde kampanyalar devreye giriyor. Sektör uzmanlarına göre bugünlerde tüketicinin elinin güçlü olduğu ‘alıcı piyasası’ hakim.

Gayrimenkul sektöründe proje geliştirme, yatırım yönetimi, kurumsal satış ve pazarlama hizmetleri sunan Mars International’ın Kurucusu ve CEO’su Hakan Bucak, sektörde yüksek faizlerden kaynaklı bir durgunluk olduğunu belirterek, “Bana göre gayrimenkul şu anda alınır. Çünkü faizlerin düştüğü dönemde fiyatlar adım adım artmaya başlar. Daha önce gördük, faizler düşmeye başlayınca artan fiyatlar karşımıza çıktı. Şu anda piyasada alıcı var ama alımlar ertelendi. Ama bu ertelemenin getirdiği bir stres de söz konusu. Çocuğunuzu evlendiriyorsunuz, deprem nedeniyle yeni konuta geçmeye çalışıyorsunuz ama fiyatların düşmediğini görüyorsunuz” dedi.

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‘BUGÜNKÜ FİYATLARI ARIYOR OLACAĞIZ’

Çoğu alıcının fiyatların düşmesini beklediğini ancak fiyatlarda büyük bir gerileme olmayacağını ifade eden Bucak, “Hatta faiz oranları dengelendiğinde, bugünkü fiyatları arıyor olacağız” dedi.

Ultra lüks projelerde ise satış probleminin olmadığını dile getiren Bucak, “Metrekaresi 15 bin Euro’dan fiyatlarla satılıyor. Peşin fiyatına hem de. Dünyada da bu trend devam ediyor. Lüks gayrimenkul tarafında, doğru tasarımla proje üreten geliştiricilerin satış stresi yaşamadığını gözlemliyoruz. Sosyal konut ve erişilebilir konut ihtiyacı önemli bir gerçek ve kamu politikaları bu ihtiyaca göre şekillenmeli” dedi.

Bu yılın ekim ayından itibaren satış rakamlarının artmaya başlayacağını dile getiren Bucak, “Türkiye şu anda ekonomi politikaları bakımından iyi gidiyor. Yabancı yatırımları gelmeye başladı; mali disiplin açısından iyi gidiyoruz ve 2025’in ortalarından itibaren daha iyi olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.