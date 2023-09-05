Konut aidatları bütçeleri zorluyor

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Asgari ücrete yapılan zam sonrası artan personel giderleri ve alınan hizmetlerdeki maliyet artışları aidat zamlarını kaçınılmaz hale getirirken, kimi zaman iyi yönetilemeyen site ve apartmanlarda artışın dozunun kaçtığı da görülüyor. EVA Gayrimenkul Değerleme Değerleme tarafından yapılan araştırmaya göre İstanbul’da aidatlar son bir yıl içerisinde yüzde 40 ile yüzde 154 arasında arttı. Enflasyondaki artışların kendini gösterdiği 2022 yılı ocak ayını başlangıç noktası kabul edildiğinde ise artış yüzde 170’e kadar çıktı.

EN DÜŞÜK 575 TL

İstanbul’da aidat araştırması hakkında bilgi veren EVA Gayrimenkul Değerleme Değerleme Koordinatörü Serkan Bal şunları söyledi: “100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarında en yüksek rakam 2 bin 900 TL ile Beşiktaş’ta görülürken, onu 2 bin 450 TL ile Şişli, 1.800 TL ile Kadıköy, 1.950 TL ile Sarıyer ve Ataşehir takip ediyor. Söz konusu rakamın en düşük olduğu ilçeler ise Silivri, Fatih ve Çatalca. Yapılan araştırmalara göre İstanbul’da 100 metrekare alana sahip daire başına ortalama aidat tutarı minimum 575 TL’ye ulaştı.”

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YÖNETİM ŞİRKETLERİNE LİSANS ŞARTI GELİYOR

Site yönetim şirketleri için yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı konuyla ilgili Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “15-17 Eylül’de Sakarya’da, 81 ilden yönetim şirketlerinin ve kamu temsilcilerinin katıldığı bir çalıştay düzenlenecek. Yapılacak toplantılarla yönetim şirketlerine getirilecek kriterler belirlenecek. Bugün nasıl bir müteahhit yetki belgesi almadan inşaat yapamıyorsa, site yönetim şirketleri de lisans almak zorunda olacak. Yerli bir yazılım da devre alınarak tüm yönetim şirketlerinin ilgili bakanlıklarca denetlenmesi sağlanacak. Şirket değil, bireysel olarak bu işi yapanlar için de kriterler getirilecek ve iki yılda fazla görev yapması yasaklanacak. Düzenleme devreye girdikten ve denetimler yapıldıktan sonra kimse keyfi zam yapamayacak. Böylece aidat bedelleri kontrol altına alınacak.” Sandalcı, aidatlar için bir tavan zam oranı beklentisi olduğunu, ancak her site ve apartmanın çok değişken olması nedeniyle bunun mümkün olmadığını sözlerine ekledi.





*100 metrekare kullanıma sahip markalı konut siteleri, standart özellikte siteler ve tekil apartmanlar dikkate alınarak hesaplanmıştır.