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Konut açığına TOKİ hamlesi

#TOKİ#Konut#Açık
Konut açığına TOKİ hamlesi

Türkiye’de evi olmayan tek bir kişi kalmayana kadar çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut, afet konutlarıyla birlikte 185 bin konutun inşaatının sürdüğünü dile getirdi.

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Bulut, “2020 yılında Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 150 bin konut projesinin inşaatları yükseliyor. Şu anda aktif 820’ye yakın şantiyemiz var. Bu dönemde belki özel sektörde konut arzı biraz azaldı. Biz TOKİ olarak bu konut açığını kapatmak maksadıyla İstanbul, Ankara ve büyükşehirlerimiz dahil olmak üzere sosyal konut projelerini hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bu yıl sosyal konut anlamında ihale ettiğimiz konut sayısı da 73 binin üzerinde” dedi.

AFET BÖLGELERİ

2019 yılından bu yana ülke genelinde birçok afetin yaşandığına dikkati çeken Bulut, Malatya ve Elazığ’da konutların büyük bir çoğunluğunu teslim ettiklerini söyledi. İzmir’de ilk etapların teslim edildiğini hatırlatan Bulut, “İzmir’de rezerv alanda İzmir’in kentsel dönüşümüne katkıda bulunmak maksadıyla depremde hasar görmüş yapılardaki vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla 3 bin 500’e yakın rezerv konut inşa ediyoruz. Manavgat’ta bir ay içerisinde ilk konutlarımızı teslim ettik. Diğer konutlarımız da hızla yükseliyor. 2020 ve 2021 yılında da birçok projemizi afet bölgelerinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla hazırladık” diye konuştu.

SOSYAL KONUTLAR YOLDA

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İstanbul projeleri hakkında bilgi veren Ömer Bulut, “İstanbul’un Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Silivri ilçelerinde 2019 yılında inşaatına başladığımız 5 bin 565 sosyal konut ve 142 dükkanın yapımı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde hak sahiplerine teslim edilecek. Vatandaşın TOKİ’den beklentilerini de biliyoruz. Biz yine aynı kararlılıkla, aynı azimle yeni ve büyük projeler üreterek onlara yuva olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Bulut, 2022 yılı için de birçok sosyal konut hazırlığı içinde olduklarının müjdesini verdi.

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#TOKİ#Konut#Açık

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