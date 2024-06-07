Konsolide geliri 28 milyara çıktı

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Şirket, konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 6 artırarak 28 milyar TL’ye yükseltirken, FAVÖK’ünü yüzde 23 artırarak yüzde 36.6 marjla 10.3 milyar TL’ye ulaştırdı. 2024’ün ilk çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 441 bin km’ye taşıyan Türk Telekom’un fiber hane kapsaması 32.2 milyon oldu. Türk Telekom’un, aynı dönemdeki mobil abone sayısı 26.2 milyona çıktı. 2023 yılını sektörün yatırım lideri olarak kapattıklarını ve 2024’ün ilk çeyreğinde 4.6 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Teknoloji birikimimiz ve yatırımlarımızla, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna yön verirken, teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna liderlik etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Öncü iş kollarımızda devam eden ivme ile 2024’e tüm yıl için paylaştığımız öngörü setimizi teyit eder şekilde sağlam bir başlangıç yaptık” diye konuştu.

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TÜRK TELEKOM’DA BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ

Dün itibarıyla Türk Telekom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu atandı. Hatipoğlu, görevi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’dan devraldı. Sayan ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.