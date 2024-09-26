Konkordato ilan eden Mega Polietilen'den bedelli sermaye artırımı talebi

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Mega Polietilen, bedelli sermaye artırımı işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine karar verdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Yönetim kurulumuzun yukarıda belirtilen gün toplanarak, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 16.08.2024 tarihinde 2024/757 Esas numarası ile açılan dava sonucunda, ilgili Mahkeme tarafından 19.08.2024 tarihinde Şirketimiz hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verildiği, Şirketimizin konkordato sürecinde olduğu ve yönetim kurulumuzun sermaye artırımına ilişkin 05.08.2024 tarih ve 2024/09 sayılı kararından sonra geçen sürede önemli pek çok değişikliğin olduğu dikkate alınarak; sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararının yeniden alınmasına ihtiyaç doğduğundan, söz konusu kararın iptal edilerek;

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1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 1.000.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 275.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 550.000.000 TL artırılarak, 825.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine,

3. Artırılan 550.000.000 TL sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal değerli payların, 38.294.463,08 adet A grubu nama yazılı, 511.705.536,92 adet B grubu hamiline yazılı olarak ihracına,

4. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

5. Mevcut ortakların %200 oranında yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanılmasında 1,00 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1,00 TL olarak belirlenmesine,

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6. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

7. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de satışa sunulmasına,

8. Yönetim kurulu başkanımız ve şirketimiz sermayesinde %16,05 oranında pay sahibi olan Sayın Eda ÖZHAN'ın, 05.08.2024 tarihi öncesinde şirkete nakit olarak ödediği ve şirketimiz faaliyetlerinin finansmanında kullanılan tutar nedeniyle oluşan 86.972.029,- TL'lik alacağından, rüçhan hakkı kullanımından kaynaklanacak 88.294.462,74TL tutarındaki sermaye koyma borcunun mahsup edilmesine,

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9. Nakit sermaye artırımından elde edilecek fonun, yönetim kurulu karar ekinde verilen şekilde ve her durumda Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 19.08.2024 tarihli kararı ile atanan konkordato komiserleri gözetiminde kullanılmasına,

10. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."