Konkordato furyası borsaya da sıçradı

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Borsada işlem gören Mega Polietilen, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, üç ay süre ile konkordato ilan ettiğini duyurdu. Açıklamada, alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemleri nedeniyle üretimin aksamaması için cuma günü konkordato başvurusunda bulunulduğu belirtildi. Mahkeme aldığı karar ile 3 ay süreli konkordato kararı verdi. Şirket, konkordato döneminde bankalar ve diğer alacaklılara olan borçlarının yeniden yapılandırılması için görüşmeler yürütecek.

Mega Polietilen hisselerinde dalgalanma son dönemde dikkat çeken seviyelere ulaşmıştı.

Öte yandan, Borsa İstanbul’da işlem gören ve dün konkordato ilan eden Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisseleri Borsa İstanbul tarafından geçici olarak işleme kapatıldı.

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Şirket ayrıca, konkordato açıklamasının ardından yaptığı ikinci açıklamada da hakim ortak Eda Özhan’ın 16 Mayıs’ta SPK’ya yaptığı pay satışı başvurusunun SPK tarafından olumsuz karşılandığını belirtti.