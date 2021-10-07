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Konaklama Vergisi’ne bir yıl öteleme

#Konaklama Vergisi#Ödeme#Erteleme
Konaklama Vergisi’ne bir yıl öteleme

Turizm tesisleri için öngörülen Konaklama Vergisi, uygulamaya girmeden bir kez daha ertelendi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen vergi paketine eklenen düzenlemeyle, Konaklama Vergisi için yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 yerine 1 Ocak 2023 olacak. Düzenleme için AK Partili vekiller, komisyon görüşmeleri sırasında önerge verdi. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ertelemeye gerekçe olarak pandemiye dikkat çekerken “Bu ertelemenin gerekli olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise “Bu durumda pandeminin 2022 yılında da süreceğini öngörüyorsunuz. O zaman diğer kesimler için getirdiğimiz düzenlemelerin de sürmesi gerekir” dedi. 2021 yılı itibarıyla Konaklama Vergisi’nden bir milyar liralık gelir öngörülmüştü.

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#Konaklama Vergisi#Ödeme#Erteleme