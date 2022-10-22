Konaklama vergisinde 3 kritik talep

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan konaklama vergisiyle ilgili hazırladığı tebliğ taslağı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve turizm tesisi yöneticilerinin birinci gündem maddesi haline geldi. Aslında konaklama vergisine ilişkin yasal düzenleme 2019 yılında çıkarılmıştı. Ancak yasa uygulamaya sokulmadan ertelendi. 2021 yılındaki 7338 sayılı Yasa’ya göre de yeni bir karar alınmadığı takdirde konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Tebliğ taslağını inceleyen turizm profesyonellerin yasayla ilgili 3 kritik talebi öne çıkıyor.

1- Tebliğ taslağına göre; konaklama vergisinin oranı yüzde 2. Turizmciler bu oranın yüzde 1’le sınırlı tutulmasını istiyor.

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2- Belirlenen vergi oranının dünyadaki örneklerinde olduğu gibi işletme cirosu üzerinden değil turistten alınması.



3- Yasanın 1 yıl ötelenerek 2024 yılında yürürlüğe girmesi, bu sayede 2024 yılında yapılacak kontratlara bu bedelle ilgili açıklamanın konulması.

YERLİ TURİST NE OLACAK?

Turizmciler yerli turistin durumunu da tartışıyor. Şu an için konaklama vergisinin yerli turistten alınıp alınmayacağı konusunda bir netlik yok. Ancak bazı ülkeler mesela Almanya yerli turistten de konaklama vergisi alıyor. Türkiye’nin bu konuda nasıl bir yol izlemesi konusunda ise turizmciler arasında da ihtilaf var. Bazı işletmeler yasaya yerli turistin de dahil edilmesini isterken, bazıları yerli turistle ilgili kararın zamana yayılması gerektiğini düşünüyor.

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‘YÜKÜMÜZ AĞIRLAŞIR’

TÜROFED ve AKTOB üyelerinin genel değerlendirmesi ise şöyle: “Uygulama kesinlikle 1 yıl ötelenmeli. Çünkü biz bu vergiyi bu kadar kısa sürede turiste anlatamayız. Bir yıl öteleme şansı olursa 2024 katalogları ona göre çıkar. Taslakta vergi oranı yüzde 2. Bu çok yüksek. Bu oran işletmelerden alınırsa otelciden çıkan oran yüzde 5.5-6’lara ulaşır. En önemlisi de bu verginin dünyadaki örneklerine bakılarak turistten alınması.” Yasanın netleşmesini beklediklerini kaydeden Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, “Verginin cirodan alınması bizim için büyük sorun. Hele de makul oranlar belirlenmezse işimiz daha da zorlaşacak. En büyük endişe cirodan pay istenmesi” diye konuştu.

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“Konaklama vergisi turisti ürkütmez” diyen Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı, NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz ise şöyle dedi: “Bütün dünyada geceleme vergisi denen yük turistin üzerindedir. Ama biz sürekli turist ürkmesin, kaçmasın diye uğraşıyoruz. Türkiye’ye gelen turist zaten vergiye alışık. İspanya’da da Almanya’da da Belçika’da da bunu ödüyor. Yani bu yeni bir şey değil. Bu sene bu vergi alınsaydı 13 milyon turist karşılayan Antalya yaklaşık 135 milyon Euro gelir elde edecekti.” Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı, eski TÜROFED Başkanı Osman Ayık, konaklama vergisi gelirinin nasıl kullanılacağıyla ilgili konuya dikkati çekerek “Bu gelirin tamamı merkezi bütçeye giderse çok anlamı olmaz. Mutlaka yerel yönetimler pay almalı. Burada kaynak aktarılacaksa da aslan payı Antalya’nın olmalı. Ve bu kaynak başta altyapı için kullanılmalı” dedi.

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Birçok ülkede konaklama vergisinin alındığını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, “Böyle bir verginin alınması çok doğru. Verginin alınmasından dolayı turist sayımız azalmaz. Önemli olan bu vergiden elde edilen paranın nerede ve ne amaçla kullanılacağıdır” şeklinde konuştu.

YASA NASIL UYGULANACAK?

Konaklama vergisi otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi gibi tesislerden alınacak. Yasaya göre konaklama vergisinin oranı yüzde 2. Cumhurbaşkanının bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye yetkisi var. Tam pansiyon konaklama yapılan bir otelde 5 bin liralık bir hizmette, konaklama vergisi KDV hariç 5 bin lira üzerinden hesaplanacak. Bu durumda konaklama vergisi 100 liraya denk gelecek. KDV de yine 5 bin lira üzerinden hesaplanacak. Bunun da karşılığı 400 lira. Genel toplam konaklama ve KDV eklenerek hesaplanacak ve genel toplam 5 bin 500 lira olacak.

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DÜNYA ÖRNEKLERİ

* İspanya’da ‘Ecotasa’ adı verilen geceleme vergisi otelin kategorisine göre, her bir geceleme için kişi başı 2 ila 5 Euro arasında değişiyor. Hatta hiç gecelemeyen kruz gemilerinin misafirleri bile İspanya topraklarına ayak bastığı anda kişi başı 2 Euro ödemek zorunda. İspanya adalarında pandemi öncesinde durum daha da farklıydı. Mayorka 90 milyon Euro, İbiza 18 milyon Euro, Menorca 10 milyon Euro, Formentera 1.6 milyon olmak üzere sadece adalardan 123 milyon Euro geceleme vergisi toplanmış.

* Fransa’da geceleme vergisi 100 yıldır mevcut. Otelin kategorisine göre her bir geceleme için kişi başı 0.50 cent ile 4 Euro arasında konaklama vergisi ödenmesi gerekiyor.

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* Birleşik Arap Emirlikleri otelin yıldızına göre günlük kişi başı 1.4 ila 5.5 Euro arasında konaklama vergisi alıyor.

* Dünya ekonomisinin güçlü ülkelerinden Almanya’da neredeyse her eyalet kendi rakamını belirlemiş. Genelde otel fiyatının üzerinden yüzde 5 ile yüzde 7.5 arasında vergi toplanıyor. Sadece Sachsen eyaletinde (eski Doğu Alman) geçen yıl 9 milyon Euro konaklama vergisi toplanmış.

ÜLKELERE GÖRE konaklama VERGİSİ