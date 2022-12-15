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Konaklama vergisi yeni yılda başlıyor

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#Konaklama Vergisi#Günlük Geceleme Vergi#Kamping Vergi
Konaklama vergisi yeni yılda başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 07:00

Konaklama vergisi, dün Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, konaklama hizmetlerinden alınan vergi 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek ve yüzde 2 olarak uygulanacak.

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Yeni vergi kalemi otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ve sunulan bütün hizmetleri kapsıyor. Günlük gecelemelerde kişinin gecelemeyi tamamlamaksızın tesisten ayrılmasının vergilendirmeye etkisi olmayacak.

Kampinglerde, konaklayanların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılayıp karşılamaması veya gecelemenin, işletmeye ait olsun olmasın çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılması, hizmetin geceleme hizmeti mahiyetini etkilemeyecek. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri verginin kapsamında olmayacak.

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#Konaklama Vergisi#Günlük Geceleme Vergi#Kamping Vergi

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