Konaklama vergisi nedir? Konaklama vergisi ertelendi mi 2020? Son dakika açıklama geldi

Türkiye'nin beklediği corona virüsü toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, otel kiralamaları ve konaklama vergisiyle ilgili bilgileri paylaştı. Erdoğan konaklama vergisinin sonbahara kadar uygulanmayacağını söyledi. Peki, konaklama vergisi ne zaman ödenecek? Konaklama vergisi nedir? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

KONAKLAMA VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adını verdiği paketi açıkladı.

Pakete göre perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6'şar ay ertelenecek.

Konaklama vergisi kasım ayına kadar uygulanmayacak. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay tehir edilecek.

KONAKLAMA VERGİSİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı tebliğ taslağına göre; oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart oteller, termal oteller, kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kampinglerde konaklama vergisi uygulanıyor.

ÖRNEKLERLE KONAKLAMA VERGİSİ

Pansiyon işletmecisi (A), oda+kahvaltı konaklama seçeneğinde yer alan kahvaltı hizmetini, düzenlediği konaklama faturasında ayrıca gösterse ya da bu hizmet için ayrıca fatura düzenlese dahi, geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle tesis bünyesinde sunulan söz konusu hizmet vergiye tabi olacak.

Özel konaklama tesisi işleticisi (B) tarafından, Kapadokya’da bulunan tesisinde 3 gece her şey dahil konaklama ile birlikte tesis bünyesi dışında sunulacak balon turu satışında, balon turu için müşteriye ayrıca fatura düzenlenmesi halinde, konaklama hizmetinden bağımsız olarak faydalanılan ve tesis bünyesi dışında sunulan söz konusu hizmetten dolayı vergi hesaplanmayacak. Ancak, balon turuna ilişkin olarak ayrıca fatura düzenlenmemesi halinde, konaklama hizmetine ilişkin düzenlenen faturada tüm hizmet bedeli üzerinden vergi hesaplanacak.

Tatil köyü işleticisi (D) tarafından, tesisin bünyesinde bulunan eğlence salonunda verilen ve parça başına ayrıca fiyatlandırılıp müşteriye bedeli mukabili sunulan eğlence hizmetleri, geceleme hizmeti ile birlikte satılmadığından vergiye tabi olmayacak. Diğer taraftan, müşteriye konaklama bedeline dahil edilerek paket dahilinde sunulan bu türden eğlence hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak.

Butik otel işleticisi (E) tarafından, otelin bünyesinde bulunan lokantada, otelde konaklamayanlara bedeli mukabili yemek hizmeti verilmesi halinde, bu hizmet vergiye tabi olmayacak.

Termal otel işleticisi (F) tarafından, otelin bünyesinde bulunan SPA ve yüzme havuzu alanlarında, otelde konaklamayanlara günübirlik hizmet verilmesi halinde, otelde konaklamayanlara verilen bu hizmet vergiye tabi olmayacak.

NASIL HESAPLANACAK?

Konaklama vergisi yılın sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanacak. Vergi hizmeti alandan tahsil edilecek. Vergiyi müşteriler ödeyecek. Tahsilatı yapan işletmeler ise vergiyi beyan edecek. Vergi KDV hariç hesaplanacak.