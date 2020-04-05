Konaklama vergisi 2021’e ertelendi

Bakan Ersoy, “1 Nisan’da hayata geçecek olan konaklama vergisi yılbaşına ertelendi. Sektördeki sıkıntılardan dolayı 1 Ocak 2021’e ertelenmiş oldu. Seyahat acenteleriyle ilgili TÜRSAB aidatları 2020 yılı için alınmayacak. Bununla ilgili yasal düzenlemeyi de Meclise gönderdik. Çok yakında ilk torba paketin içinde o da çıkacak” diye konuştu. Ersoy, konuk olduğu TRT Haber’deki programda, koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Döviz kazandırıcı işletmelerin kredi garanti kefaletinin yüzde 100’e çıkarıldığını söyleyen Ersoy, “Normalde yüzde 80 olan kefalet yüzde 100’e çıkarıldı. Bu da sektör için bir çözüm önerisiydi ve gerçekleşmiş oldu” diye konuştu.

YENİ KREDİ PAKETİ

Hava trafiğinin durdurulması ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle birçok rezervasyonun gerçekleşmediğini belirten Ersoy, şöyle devam etti: “Acentelerin de yaptığı ön ödemeleri iade gibi talepleri vardı. Biz Maliye ve Hazine Bakanlığımızla bir çalışma yaptık. Acente avanslarının otel tarafından geri ödenebilmesi için yeni bir kredi paketi oluşturduk. Pazartesi günü ilan edildi. İki hafta başvuru süresi var. Bu süre içinde başvuran otellere kamu bankaları üzerinden 6 aylık geçici köklü finansman sağlayacağız. Buradan elde ettikleri gelirlerle oteller acentelerine avanslarını geri ödeyebilecek.” Turizm sektöründe 5-6 ay çalışan personelin askıda tutulduğunu hatırlatan Ersoy, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çok hızlı bir çalışma yaptı ve yeni bir mütalaa yayımladı. Artık askıdaki personel de kısa çalışma programından yararlanabilecek. Bir de asgari ücret desteği vardı, o da bu sene sonuna kadar uzatıldı” ifadelerini kullandı.