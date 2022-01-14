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Kömür yardımına 3 kriter

#Kömür#Yardım#İhtiyaç Sahibi
Kömür yardımına 3 kriter

İhtiyaç sahibi ailelere yapılan ısınma amaçlı kömür yardımına bu yıl da devam edilecek. Kömür yardımında bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri gibi 3 kriter dikkate alınacak.

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1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe giren karara göre, dağıtılacak toplam kömür miktarı, il/ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek.

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Karar kapsamında 2022’de vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek. TKİ ve TTK tarafından vakıflarca bildirilen teslim noktalarıyla belirlenen ailelere doğrudan gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla bu kurumların sorumluluğunda nakledilecek. Sevkiyat programı, belirlenen dağıtım takvimine uygun yapılacak.

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#Kömür#Yardım#İhtiyaç Sahibi

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