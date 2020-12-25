Komşusunu rahatsız edene 4 bin lira ceza

Egzoz muayenesini yaptırmayanlara kesilecek ceza miktarı 2 bin 67 lira olurken, egzozu bozulduğu için fazla emisyon yayan araç sürücülerine verilecek ceza tutarı ise 4 bin 136 lira oldu.

CEZALAR % 9.1 ARTTI

- Çevre Kanunu’na aykırılık halinde 2021 yılında uygulanacak idari para cezalarına ilişkin tebliğ dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüzde 9.1’lik yeniden değerleme oranında yapılan artışla umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere verilen ceza 351 liradan 382 liraya; egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen ceza bin 895 liradan 2 bin 67 liraya; egzozu standartların ötesinde emisyon yayan araç sahiplerine verilen ceza ise 3 bin 791 liradan 4 bin 136 liraya çıktı.

- Kanunun 14.maddesi kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü ve titreşim oluşturulmasını yasaklıyor. Bu suçu konutlarda işleyenlere bin 594 lira; ulaşım araçlarında sözde müzik dinleyerek veya abartılı egzoz taktırarak işleyenlere 4 bin 813 lira ceza kesilecek.

MEKÂNLARA 48 BİN TL

- Yeni yılda işyerleri ve atölyelerde yüksek sesin cezası 16 bin 82 lira; fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsünün cezası ise 48 bin 275 lira olacak.

- Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası 88 bin 499 liradan 96 bin 561 liraya çıktı.

- Öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlerin cezası 96 bin lira oldu.

- Bu suçu konutlarda işleyenlere kesilecek ceza ise 2 bin 399 lira oldu.

ANIZ YAKANA DA CEZA

- Anız yakanlara verilen ceza dekar başına 80.39 liraya yükseldi. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat arttırılarak uygulanıyor.

- Yurtdışından kaçak olarak tehlikeli atık getirenler ile izinsiz tehlikeli atık ihraç eden kişilere verilen ceza miktarı ise 8 milyon 48 bin liraya yükseltildi.