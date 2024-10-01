Kompozit sektörü İstanbul’da buluşacak

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Fuarla ilgili son gelişmeleri aktarmak üzere gerçekleşen basın toplantısında konuşan Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Çamurdan, “Türkiye’de 3 milyar dolarlık büyüklüğe sahip kompozit sektörünün buluşma noktası olan fuarımız Avrupa’nın en büyük ikinci fuarı konumunda. Fuarımızda 100 firma, binden fazla markayla işbirlikleri için buluşacak. 10 bine yakın yerli ve uluslararası ziyaretçi fuarımızı ziyaret edecek. 20’den fazla ülkeden uluslararası katılımcı ve ziyaretçi fuarımızda yer alacak. Dernek olarak kullanıcılar, bilimsel kurumlar ve kamuoyuyla sinerji ve işbirliği fırsatları yaratacağımız çalışmalar ile sektörümüzü daha da büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ 340 BİN TON

Avrupa kompozit sektöründe ikinci büyük ülkenin Türkiye olduğunu belirten Çamurdan, sektörde Türkiye’nin üretim kapasitesinin 340 bin ton seviyesinde olduğunu ve bunun yüzde 75’inin ihraç edildiğini ifade etti. Çamurdan, “Ülkemizdeki kompozit sektörünün büyüme hızı, dünya ortalama büyüme hızından yüksek. Dünyada değişimi de beraberinde getiren İHA ve SİHA’ların üretiminde de çok önemli bir noktadayız. Denizcilik sektöründen otomotive, enerjiden inşaata kadar her alanda varız. Ülkemizin hedefi olan katma değerli üretim ve ihracat için de kompozite ihtiyaç var. Savunma sanayi ve enerjide son yıllarda atağa kalkan Türkiye’nin arkasında büyük bir güç olarak yer alıyoruz. Kompozit sektörü olarak Türkiye’nin kilogram başına ortalama ihracatının 11 katı bir ortalamaya sahibiz. Türkiye’de üretilen kompozit malzemeler; Çin’den ABD’ye, İngiltere’den Hindistan’a kadar dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor. Ülkemizde kompozit malzemenin ana girdileri olan cam elyafı, karbon elyafı ve reçine üretimi yapılıyor. Bu büyük bir imkân. Küresel ölçekte faaliyet gösteren çok nitelikli kompozit malzeme sanayicilerimiz var. Bu sinerji sayesinde ülke olarak kompozit üssü haline geldik” diye konuştu.