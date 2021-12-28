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KOM Mayo’da miras kavgası

#KOM Mayo#Miras#DAVA
KOM Mayo’da miras kavgası

KOM Mayo’nun sahibi Hasan Cansız’ın (95) 4 ay önce vefat etmesinin ardından çocukları arasında miras kavgası çıktı. Hasan Cansız’ın oğlu Atilla Cansız(63), 13 yaşındaki üvey kız kardeşi M.’nin babasının öz çocuğu olmadığını iddia ederek soy bağının tespiti için dava açtı. Babasının mezarının açılarak doku ve kemik örneği alınmasını talep eden Atilla Cansız, M.’nin kız kardeşi olmadığının tespiti halinde mirastan çıkarılmasını istedi.

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KOM Mayo’nun sahibi Hasan Cansız, 23 Ağustos 2021’de 95 yaşındayken vefat etti. Hasan Cansız’ın vefatının ardından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde düzenlenen mirasçılık belgesinde, mal varlığı 4 paya bölündü. Mirasın bir payı Hasan Cansız’dan 41 yaş küçük eşi Ayşenur Cansız’a, bir payı 13 yaşındaki kızı M.’ye, birer pay da ilk eşinden olan çocukları Haluk Cansız ve Atilla Cansız’a verildi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı Sibel Engin aracılığıyla başvuran Atilla Cansız, üvey kardeşi M.’nin babasının çocuğu olmadığını iddia etti. Atilla Cansız’ın iddiasına göre üvey annesi Ayşenur Cansız evliliğinin birinci yılında sperm donasyonu tedavisi için Kıbrıs’a gitti. Oradaki tedavi sonucu hamile kalan Ayşenur Cansız, 2008 tarihinde M.’yi dünyaya getirdi. Sperm donasyonu tedavisinde döllenmede kullanılan sperm temin edildikten sonra birkaç saat içinde donasyon işleminin yapılması gerekliydi. Belirli sürede donasyon işlemi yapılmadığı taktirde spermin etkinliği kalmamakta ve döllenme gerçekleşmemekteydi. Bu durumda Ayşenur Cansız’ın eşinin spermini alarak Kıbrıs’a gitmesi ve bu spermin döllenmede kullanması tıbbi açıdan mümkün değildi. Ayrıca bu durum kanunen de yasaktı.

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DNA İÇİN MEZARI AÇILSIN

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Üvey kardeşi M.’nin başka birinin sperm hücresi kullanılarak dünyaya geldiğini iddia eden Atilla Cansız, babasının mezarının açılarak üvey kardeşiyle soy bağı tespiti için DNA örneği alınmasını talep etti. Atilla Cansız, M.’nin kardeşi olmadığının ispatlanması halinde mirastan da men edilmesini talep etti.

KOM Mayo’da miras kavgası


HATIRASINA SAYGISIZLIK

M.’ye mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan avukat Tarık Sönmez ise mahkemeye gönderdiği cevap dilekçesinde şöyle dedi: “Atilla Cansız, babasına hayatta olduğu dönemde, ‘ayyaş, kumarbaz, kadın düşkünü, ruh hastası, şehvet düşkünü, şizofreni’ gibi son derece çirkin ithamlarda bulunmuştur. Şimdi de küçük M.’nin babasının çocuğu olmadığını iddia etmektedir. Atilla Cansız 13 yıldır kanıtlayamadığı iddialarda bulunarak merhum babası Hasan Cansız’ın hatırasına saygısızlık etmektedir. Atilla Cansız sırf babasının malvarlığına konmak için 2018 yılında vesayet davası açmıştır. Ancak bu dava mahkemece reddedilmiştir. Mirastan çıkarılan Atilla Cansız’ın mirasçılık sıfatı bulunmadığından haksız ve hukuki mesnetten yoksun olan davanın reddini istiyoruz.”

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DAHA ÖNCE DE DAVA AÇMIŞTI

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ABD’deki Palm Beach Atlantic Üniversitesi mezunu olan Atilla Cansız, babası Hasan Cansız’ın 2007’de Ayşenur Cansız’la yaptığı dördüncü evliliğin ardından mahkemeye başvurmuş ve vesayet altına alınmasını istemişti. Babasının ahlaken yazıf olduğunu, mal varlığını kötü yönettiğini, kumarbaz ve savurgan olduğunu öne süren Atilla Cansız, “Geleceğimi kararttılar” demişti. Atilla Cansız, babasının Sarıyer, Şişli, Kartal, Pendik, Bağcılar, Bakırköy, Küçükçekmece, Güngören, Kadıköy, Beşiktaş, Çorlu ve Çanakkale’deki gayrimenkullerinin yanı sıra sahibi olduğu arabalara ve Charah isimli teknesine tedbir konmasına karar verilmesini, babası ve üvey annesi Ayşenur Cansız’ın 5 yıllık banka hesaplarının da incelenmesini talep etmişti. Sarıyer 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, Hasan Cansız’ın akıl sağlığı yerinde raporu almasıyla düşmüştü.

 

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#KOM Mayo#Miras#DAVA

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