Kolonyaya tarihi talep!

Koronavirüs’ün Türkiye’de de resmen görülmesinin ardından temizlik ve hijyen ürünlerine yoğun bir talep oluştu. Özellikle koronavirüsün bulaşma riskini en aza indirmek isteyen vatandaşlar marketlere, toptancılara ve e-ticaret sitelerine adeta akın etti. Türkiye’nin en büyük temizlik ve hijyen malzemeleri üreticisi olan bir firmanın yetkileri dün sabah itibari ile kendilerine gelen dezenfektan ürünlerindeki talebin normal günlere göre 15 katlık bir artış gösterdiğini belirtirken, kolonyada ise bu artışın 3.5 kat olduğunu açıkladı. Firma yetkilileri piyasadan gelen bu ani talebi karşılayacak bir üretim kapasitesinin olmadığını aktarırken ellerindeki tüm stokları satıcılara ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

HALDE DE KALMADI

İstanbul’daki Rami Toptancı Hali de bu hareketlilikten oldukça etkilendi. Özellikle temizlik ve hijyen ürünleri satışı yapılan dükkanlardaki ürünler kısa sürede market ve bakkallar tarafından tüketildi. Dezenfektan ve kolonya satışlarının yanında vatandaşlar tarafından çamaşırsuyu gibi diğer temizlik ürünleri için gelen taleplere yetişemediklerini belirten dükkan sahipleri, “Satışlarımız düne göre en az ikiye katlandı. Müşteriye ürün bulmakta zorlanıyoruz. Normal zamanlarda sadece bakkal ve marketlere ürün satardık. Ama bugün vatandaşlar da market raflarında ürün bulamadığı için buraya geldi. Çok büyük bir yoğunluk yaşıyoruz” dedi. Rami’de temizlik malzemeleri satan bir başka dükkan sahibi ise, “Şimdiye kadar bir haftada 2 koli kolonya satamazdık. Sabah erkenden gelip elimizdeki bütün kolileri aldılar. Ben sadece bu sabah 100 koli kolonya sattım. Müşteri hala gelip kolonya soruyor. Biz de arayıp fabrikalardan istiyoruz ama onlar da talebe cevap veremediklerini söylediler. Fiyatlar yüzde 50 arttı” diye konuştu