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Ekonomi
Elif ERGU
Haber Giriş: 30.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kolonya ve kadın pedi satışlarında büyük artış

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Kolonya ve kadın pedi satışlarında büyük artış
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P&G Türkiye koronavirüs sürecinde ‘topluma katkı’ programı hazırladı. İhtiyacı olan ailelere Ramazan ayında 7.5 milyon lira değerinde yardım paketleriyle destek verilirken, aynı zamanda Gıda Kurtarma Derneği ile birlikte ‘Boşa Harcama’ projesiyle israfın önüne geçilmesi için çalışacak.

Koronavirüs sürecinde tüketici araştırmaları da yaptıran P&G verilerine göre kolonya tüketimi 8 kat, sabun tüketimi 5 kat artarken, en büyük artış kadın pedi satışlarında yaşandı. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “İlk olarak yurtdışından gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Gıda Kurtarma Derneği ile birlikte yürütecek olan proje ile de israfı önlemeyi ve ihtiyacı olanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni bir dünya için kaynakları daha verimli kullanmalıyız. Bu proje yılda toplam 330 bin kişiye ulaşırken, P&G desteğiyle bu sayıyı ikiye katlayacak ve 660 bin kişi destekten faydalanmış olacak” diye konuştu.

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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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