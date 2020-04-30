Kolonya ve kadın pedi satışlarında büyük artış

Koronavirüs sürecinde tüketici araştırmaları da yaptıran P&G verilerine göre kolonya tüketimi 8 kat, sabun tüketimi 5 kat artarken, en büyük artış kadın pedi satışlarında yaşandı. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “İlk olarak yurtdışından gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Gıda Kurtarma Derneği ile birlikte yürütecek olan proje ile de israfı önlemeyi ve ihtiyacı olanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni bir dünya için kaynakları daha verimli kullanmalıyız. Bu proje yılda toplam 330 bin kişiye ulaşırken, P&G desteğiyle bu sayıyı ikiye katlayacak ve 660 bin kişi destekten faydalanmış olacak” diye konuştu.