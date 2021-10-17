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Koleksiyonun yüzde 30’u geri dönüşümden

#Orka Holding#Halidun Orakçıoğlu#Geri Dönüşüm
Koleksiyonun yüzde 30’u geri dönüşümden

Sürdürülebilir moda felsefesi ile artık koleksiyonlarının yüzde 30’unun geri dönüşümden oluştuğunu belirten Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu, Geçen yıldan itibaren koleksiyonlarımızın yüzde 30’unda, geri dönüşüme kazandırılan atık pet şişelerinden elde edilen iplikler kullanıldı” dedi.

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ORKA Holding, Covid-19 salgını sonrası dünya moda perakendesinde yaşanan gelişmeleri ve markalarının gelecek hedeflerini düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ile Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar da katıldı. Orka Holding’in, perakende ve ihracat başarısının yanında üretim alanında yapacağı yeni yatırımlarla da gücünü perçinlemeye hazırlandığını ifade eden Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Giresun’da ileri teknoloji ile donatılan ve Avrupa’nın sayılı üretim merkezleri arasında yer alan tesislerine yenisini ekleyeceklerini belirterek, “Gelecek yıl Giresun’da 30 milyon TL yatırımla üçüncü üretim tesisimizi açmayı planlıyoruz. Yeni yatırımımızla gömlek ve pantolonda üretim kapasitesini iki kat artacak ve 300 kişiye ek istihdam sağlayacağız. Bu yıl 35.kuruluş yıldönümünü kutlayan Orka Holding olarak, köklü geçmişimizde ilk kez hem erkek hem de kadınlara hitap eden ‘ortak koleksiyon’ da hazırladı. Damat Tween markasının 2021/22 Sonbahar Kış koleksiyonunda yer alan ve ‘döngüsel tüketimi ve cinsiyetsiz stili’ merkeze alarak oluşturduğumuz koleksiyon, markanın tüm dünya mağazalarında satışa sunuldu” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA

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Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da sürdürülebilir moda felsefesi ile artık koleksiyonlarının yüzde 30’unun geri dönüşümden oluştuğunu belirterek şu bilgileri paylaştı: “Geçen yıldan itibaren koleksiyonlarımızın yüzde 30’unda, geri dönüşüme kazandırılan atık pet şişelerinden elde edilen iplikler kullanıldı. Üretimden tasarıma, lojistikten muhasebeye kadar tüm süreçlerde kaynak kullanımını azaltmak üzere Sürdürebilirlik Departmanını kurduk. Artık her departman kendi süreçlerinde bu konuda geliştirmeler yapıyor. Örneğin; son iki sezondur global mağazalarımıza koleksiyon tanıtımlarını artık tamamen digital showroomlarda sunmaya başladık. Numune servislerinde artık 3D çizim yapan platformlar sayesinde kaynak kullanımını daha aza indiriyoruz. Koleksiyonlarımızın 2025 yılında yüzde 90’ını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi hedefliyoruz.”

ONLINE’DA ALTIN ÇAĞ

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PANDEMİ döneminde online satışlar açısından adeta altın çağ yaşadıklarının altını çizen Halidun Orakçıoğlu “Pandemi döneminde online satışlarımız yüzde 100 arttı. Mağazaların kısmen açık olduğu dönemde de online satışların tüm satışlar içindeki oranı yüzde 25 ila 30 seviyesine kadar çıktı. Şu anda online satışların oranı yüzde 15 seviyesinde... Çünkü müşterilerimiz hala görerek ya da deneyimleyerek ürün satın almak istiyor. Online satın almayı tercih eden müşterilerimize ise beden ayarlamasını yapay zeka kullanarak daha kolay yapma imkanı sunuyoruz. Bu şekilde beden bazlı iade oranlarını online satışta yüzde 30 düşürmeyi başardık. Diğer yandan ölçü tabloları, kalıplar, beden algoritmaları kullanarak müşteriye onlineda da mağaza alışverişi deneyimi yaşatıyoruz. Kargo ve teslimat alanında da gelişmelere imza attık. Damat Express Kargosunu kurduk. Aynı gün teslimat yapılabiliyor. Müşteriler teslimat saatini, tarihini veya teslim alacak kişinin ismini sistem üzerinden değiştirip kargoya haber verebiliyor” diye konuştu.

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#Orka Holding#Halidun Orakçıoğlu#Geri Dönüşüm

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