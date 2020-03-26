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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 04:10,Son Güncelleme:/

Kolalı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 10 artırıldı

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Kolalı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 10 artırıldı
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kolalı içeceklerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı. Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puro ve sigarillonun ÖTV oranı ise yüzde 80'e çıkarıldı.

Bazı tütün ürünleri ile tütün yerine geçen maddelerden yapılan malların ve kolalı gazozların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bazı tütün ürünleri ile tütün yerine geçen maddelerden yapılan malların ve kolalı gazozların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü sayıda yer alan kararla, bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarları yeniden belirlendi.

Buna göre, kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı, yapılan değişiklik ile yüzde 35’e yükseltildi.

Ayrıca, Karara göre, Tütün içeren purolar, sigarillolar, Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80’e çıkarıldı.

Öte yandan, Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40’a düşürülürken sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.

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