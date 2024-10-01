‘Köklü bir İtalyan markayla masadayız’

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BEŞ FİRMADAN TALEP ALDIK

Hürriyet’e yatırım planlarına ilişkin özel açıklamalarda bulunan Doğan, “İtalya mobilyada dünya markası. Avrupa’da mobilyalarımız ilgi görüyor ama İtalyan mobilyası denildiği zaman hâlâ akan sular duruyor. Bir satın alma planımız vardı. Diğer yandan İtalya’nın köklü mobilya markaları yeni nesil sorunu yaşıyor. Pazarla ilgilendik, beş firmadan satın alma talebi geldi. Oturduk, görüşmeler yaptık. Sayıyı ikiye düşürdük. İtalya’da güçlü, köklü, fabrikaları olan, bilinen markalar bunlar” dedi.

Görüşmelerde son aşamaya gelindiğini vurgulayan Doğan, yıl bitmeden satın almanın gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.

CİRONUN YÜZDE 12’Sİ İHRACAT

Doğtaş’ın grubun ana markası olduğunu ancak hep örnek aldıkları Kelebek markasını satın almanın kendileri için çok büyük değer taşıdığını söyleyen Doğan, diğeryatırımlarını şöyle anlattı: “2012’de Kelebek bünyemize katıldı. Bir yatak markası gerekiyordu, Lova’yı lanse ettik. Şu anda altı marka var. Geçen yıl Senegal’de bir fabrika yatırımı yaptık. Afrika’da büyük bir mobilya fabrikası yoktu. 12 milyon Euro’luk yatırımla biz kurduk. Senegal’den Amerika kıtasına ihracat daha avantajlı. İngiltere ve KKTC’de şirketler kurduk. Bir ağ oluşturduk. Toplam 771 satış noktasında varız, 800’le yılı bitireceğiz. Bunun 113’ü yurtdışında.”

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Doğan, halen cironun yüzde 12’sinin ihracattan geldiğini belirterek, hedeflerinin beş yıl içinde bu oranı yüzde 25’e çıkarmak olduğunu ifade etti. Bu yıl 11.2 milyar TL’lik ciro hedefi koyduklarını söyleyen Doğan, her yıl yüzde 20 büyüdüklerinin altını çizdi. Doğan, taksitlere getirilen kısıtlama ve global pazarlardaki durgunluğa ilişkin de, “Altı, yedi kriz yaşadık. Az facia atlatmadık. Her yıl cironun yüzde 5-6’sını yatırıma aktarıyoruz. Bunların bir bölümü robotik sistemler ve dijitalleşmeye yapılıyor. Kriz teğet geçiyor. Sipariş yok ara verelim diye bir lüksümüz yok. Sonra toparlayamazsınız. En büyük sıkıntı eleman bulmakta” yorumunu yaptı.