Kök maaşlar değişti... 2025'te emekliler ne kadar zam alacak? Emekli olmayanların emekli maaşına zam geldi...

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En düşük emekli maaşına gelmesi beklenen artış milyonlarca emekliyi etkileyecek. Kök maaşı 8018 lira olan bir emekli yüzde 24,73 oranındaki zamla birlikte 10 bin liranın üzerinde maaşı hak etmeye başlamıştı. Ancak kök maaşı 8018 liranın altında olan emekliler 10 bin lira almaya devam ediyor.

Hükümet tarafından yapılması beklenen en düşük maaştaki değişiklikle birlikte en düşük emekli maaşının 12 bin lirayla 13 bin lira arasında oluşması bekleniyor.

MAAŞI 10 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLANA ZAM YAPILACAK MI?

En düşük emekli maaşını alanlar genelde prim gün sayısı şartı en düşük ve yaş haddinden dolayı kısmi emekliler oluşturuyor. Bunun yanında primleri asgariden yatan kişiler de en düşük emekli maaşını alıyor. Güncel zam oranıyla maaşı 12-13 bin lira olan emeklilerin maaşlarında değişiklik yapılması beklenmiyor. Daha önce de en düşük emekli maaşına yapılan artışla, en düşük emekli maaşından yüksek alan ancak en düşük emekli maaşı kapsamına giren emeklilere de zam yapılmamıştı.

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2025'TE ZAM NE OLUR?

Temmuz-Aralık ayları arasında her ay aylık enflasyonun yüzde 1.50 geldiği varsayılırsa Ocak 2025 tarihinde emekli maaşlarına yüzde 9.34 oranında zam yapılacak.

Aynı hesaplama dahilinde enflasyonun her ay yüzde 2 oranında geldiğini varsayarsak zam oranı yüzde 14.86 olacak. 15 bin lira maaş alan bir emekli Ocak-Temmuz 2025 arasında 17 bin 229 lira almış olacak.

EMEKLİ OLMAYANLARIN DA EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM GELDİ

Emekli olmayıp emekli aylık bilgisini hesaplamak isteyenler için e-Devlet'te sisteme yükleme işlemi tamamlandı. SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zam oranı kadar yansıtılan farkla emekli olmayıp çalışan kişiler bugün emekli olsalar alacakları maaşı görebiliyor.

Not: Görülen maaş emekli maaşıdır ancak şartlar tamamlanmadığı için emekli maaşı hak edilmemiştir. Şartlar tamamlandıktan sonra SGK'nın hesaplamaları yapılarak emekli aylığı bağlanıyor. Hesaplama için toplam prim gün sayısının 3600'den fazla olması gerekiyor.

4A'lılar için sorgulama linki: https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-emekli-aylik-bilgisi-hesaplama

4B'liler sorgulama linki: https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama

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SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

10 bin lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

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Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

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Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.