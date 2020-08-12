Köftecinin ihbarı şebekeyi çökertti

Son yılların en ilginç dolandırıcılık organizasyonu, İstanbul Zeytinburnu’ndaki bir köftecinin ihbarı ile çökertildi. Geçmişte de birçok kez haberlere konu olan saadet zinciri mantığı bu kez farklı bir yolla işletildi. 36 kişilik şebeke, çoğu iş dünyasından olmak üzere yüzlerce kişiden 200 milyon TL topladı. Şebeke, ağına düşürdükleri kişileri, “1 milyon TL yatırın 5 yılda 8 milyon TL kazanın” cümlesiyle ağına düşürdü.

‘SAKIN BANKAYA GİTME’

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre, şebeke üyeleri kurbanlarına, ‘çok büyük bir proje içindeyiz’ diyerek yaklaştı. Şebeke üyeleleri, yabancı zenginlerin off-shore hesaplarındaki paraların Türkiye’ye getirildiğini iddia ederek, “Sisteme ancak güvenlik soruşturmasından geçen kişi ve firmalar girebilir. 1 milyon lira yatıran, 2 yılın sonunda 2 milyon 250 bin TL, 5 yılın sonunda ise 8 milyon lira kazanır. Yatırdığınız bu paralar sigorta bedeli olarak alınıyor. Aylık ödemeler, paranın yatırılmasından 3 ay sonra yapılıyor. Bu sistemde gizlilik büyük önem taşıyor. Açtığınız banka hesabı, internet ve telefon bankacılığına kapalı olacak. Hesabı açtıktan sonra da bir daha bankaya gitmeyin. İstanbul’da 11 bankanın 68 şubesi ile çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Elinde parası bulunan isimlerden kimi durumu şüpheli görüp uzak dururken, yüzlerce kişi ise vaat edilen kazanç senaryosuna kandı. Para yatıran kişiye, 15 gün sonra, yatırdığı paranın yüzde 5’ine denk gelen ‘hoş geldin parası’ gönderildi. Geri ödemeler ise parayı yatırdıktan 3 ay sonra başladı. Para toplama faaliyeti 2017’de yoğunlaşırken, ödemeler 2018’in başından itibaren aksamaya başladı. Durumdan şüphelenen kişiler, bankaya gittiklerinde ise hesaplarındaki paraların sahte talimatlarla tanımadıkları isimlere aktarıldığını öğrendi. Milyonlarca liranın bulunduğu hesapların boşaltılması ise şebeke ile iş birliği içinde olmakla suçlanan bankacılar aracılığıyla yapıldı.

CİMER’E ŞİKÂYET ETTİ

Ancak suç şebekesi ağına düşürmek istediği bir köftecinin ihbarını hesaba katmamıştı. Sisteme dahil olması için temasa geçilen köfteci, anlatılanlara inan-mayarak konuyu CİMER’e taşıdı. İşte bu noktadan sonra operasyon da başlatılmış oldu. Polislerin başlattığı soruşturma sonrasında şebeke çökertildi. 36 kişilik şebekenin 5 üyesi tutuklandı. Tutuklananlar arasında hakkında birçok ‘dolandırıcılık’ davası bulunan tutuklu sanık Erol Özaylar’ın yer aldığı, Özayların şebekenin lideri olduğu iddia edildi.

SİSTEME GİRMEK İÇİN KREDİ ÇEKTİLER

Dava dosyasına göre sisteme dahil olmak için en az 1 milyon lira yatırılması istendi.

Sisteme dahil olan A.K, M.M ve S.T gibi mağdruların, 1 milyon TL’yi tamamlamak ye kredi çektiği ya da yazlıklarını sattığı öğrenildi. Hatta çok önemli bir sucuk markasının ortaklarından K.C’nin de şebekenin ağına düştüğü dava dosyasında yer aldı.

EMEKLİ ASKERİ DE KANDIRDILAR

Dosyaya göre sisteme giren bazı isimler, tanıdıkları başka kişilerin de para yatırmasını sağladı. 1 milyon lira yatıran emekli asker M.H, yakın arkadaşı Ş.K’nın 2.7 milyon lira yatırmasına sebep oldu. Yine emekli asker M.H, başka arkadaşı S.B’nin 1 milyon 250 bin lira yatırmasını sağladı. Emekli askerin sisteme kattığı arkadaşı S.K ise arkadaşı M.D’nin, 900 bin TL yatırmasına vesile oldu.

‘BAŞMÜDÜRE’ SÖZLÜ ONAY ŞART

Şikayetçi ifadelerine göre yüklü miktardaki para toplama sürecinde ilginç anlar da yaşandı. Şebekede, ‘saha görevlisi’ olarak anılan tutuklu sanıklar Durmuş Ali Yıldız, Cabir Pekdemir ve Mustafa Erkekli, görüştükleri kişilere, “Para yatırmaya karar verdiyseniz sözlü onayınız da olmalı. Sözlü onayı da başmüdürümüz Erol Özaylar’ın huzurunda vermeniz gerekir” dedi. Toplamda 4 milyon liraya yakın yatıran bir ismin sözlü onayını alan Özaylar’ın, pastanedeki görüşme esnasında, bir süre bekledikten sonra telefonuna bakarak “Şimdi merkezden onay bilgisi geldi” diyerek M.K.’nın başvurusunun kabul edildiğini söyledi.

PARA TRANSFERLERİ ‘ARACILAR’ ÜZERİNDEN

Yüksek kazanç vaadi ile toplanan paraların birkaç ay içinde buharlaşması sürecinde ise bazı hesaplar kullanıldı. Davanın sanıkları konumundaki isimlerden emlak komisyoncusu Ayhan Göktaş’ın hesabına 30 milyon 202 bin 285 TL, Erol Yılmaz’ın hesabına 29 milyon 112 bin 402 TL işsiz durumdaki Şenol Altındaş’ın hesabına, 11 milyon 260 bin 830 TL Engin Bozdağ’ın hesabına, 6 milyon 544 bin 500 TL İlhan Kara’nın hesabına 3 milyon 450 bin TL para aktarıldı. Yapılan tespitlere göre bu kişiler hesaplarına gelen paraların önemli bir bölümünü nakit olarak çekerek şebeke yöneticilerine verdi. Hesabını kullandıran kişilere ise işlem başına belirli ödeme yapıldı.