Kocaeli’nden 85 ülkeye ihracat yapan Prometeon Avrupa lansmanını İstanbul’da yapacak: Lastiğe imzasını Türkiye’de atacak

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2016 yılında Pirelli’den ayrılarak bağımsız bir şirket haline gelen endüstriyel ve ticari lastik üreticisi Prometeon, bu tarihten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk lastik fabrikası olarak bilinen Kocaeli’ndeki tesislerinde yatırım atağına kalktı. 2024 yılına kadar fabrika ve Ar-Ge merkezi için toplamda 185 milyon Euro yatırım yapan şirket, Kocaeli’nde yıllık kapasiteyi 1.8 milyon adede çıkarırken Türkiye’nin sorumluluğunu da artırdı.

75 ülkeyi yöneten Prometeon Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölge CEO’su Gökçe Şenocak, “Kurumsal şirket ismimizi lastiğimizin üzerine taşıma kararı aldık. Kocaeli’nde ürettiğimiz ve teknolojisinde Ar-Ge merkezimizin katkıları bulunan Prometeon markalı Serie 02 lastikler sonbaharda Avrupa ve Türkiye’de yollara çıkacak. İlk kez üzerinde kendi ismimizi kullacağımız bu lastiklerin Avrupa lansmanı ise bu yılın son çeyreğinde Türkiye’de yapılacak” dedi.

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150 KİŞİLİK AR-GE MERKEZİ

Geçtiğimiz hafta Prometeon’un davetlisi olarak katıldığımız Almanya’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şenocak, “Kısa sürede Türkiye ekonomisine katkı yapan bir hale geldik. Ürettiğimizin yüzde 50’dan fazlasını ağırlıklı olarak Avrupa olmak üzere 85 ülkeye ihraç ediyoruz. Ar-Ge merkezimizde 150 kişi istihdam ediyoruz. Akıllı lastik üreticiyiz. Lastiklerimizi Pro Services çözüm ailemiz ve dijital hizmetlerimizle destekleyerek kullanıcılarımıza çok önemli avantajlar sunuyoruz. Bu sayede 2020’den bu yana kesintisiz olarak ağır vasıta lastiklerinde pazar lideri olmayı sürdürüyoruz. Akıllı lastiklerimizde hammaddeden başlayarak lastiğin ömrünü tamamlamasına kadar geçen tüm süreci izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şenocak sözlerini şöyle sürdürdü: “Lastik, doğal kauçuk, çelik tel/kord, karbon karası ve 150 değişik hammaddenin ve kimyasalın içinde yer aldığı kompleks bir yapıdan oluşuyor. Lastik üretirken 150 malzemeyi bir araya getiriyoruz. Ürünün kalitesi ve performansını teknoloji ve sürdürülebilirlikle harmanlıyoruz. Türkiye Ar-Ge merkezimiz inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklarını bütüncül olarak ele alan bir yaklaşımla çalışıyor. Prometeon olarak 2050 yılında karbon nötr olmayı taahhüt ettik. Üretim süreçlerimizin sürdürülebilirliğinin yanı sıra ürünlerimizin ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği ile ürünümüzü kullanan müşterilerimizin de iş sürdürülebilirliğinden sorumluyuz.”

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‘PAZAR PAYIMIZ YÜZDE 25’E ULAŞTI’

-PROMETEON Türkiye, MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu ise, “Ülkemizin en büyük ticari lastik kapasitesine sahip üretici konumunda yer alıyoruz. Teknolojik uzmanlığımızı genişleterek Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula ve Pirelli lisansları altında endüstriyel ve ticari lastikler üretiyoruz. Bu da her segmentte lastiği müşterilerimize sunmamız anlamına geliyor. 2023 yılını yüzde 25 pazar payı ile kapadık. 2024 yılı ilk 5 aylık dönemde ise pazar payımızı artırdık” bilgisini paylaştı.