Koç Holding’den Yapı Kredi açıklaması: Görüşmeler sonlandırıldı

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Dün KAP’a yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir.”

8 MİLYAR $ TELAFFUZ EDİLMİŞTİ

Reuters, iki hafta önce Yapı Kredi paylarının satışı için Koç Holding ile First Abu Dhabi Bank arasında ileri aşama görüşmeler yapıldığını bildirmiş, haberde fiyat konusunda sıkı pazarlık yürütüldüğü ifade edilmişti. Reuters’a bilgi veren konuya yakın üç kaynak, görüşmelerin ileri aşamada olduğunu ifade ederken, bir kaynak da Koç Grubu’nun elindeki yüzde 61.2 Yapı Kredi hissesi için yaklaşık 8 milyar dolar istediğini; karşı tarafın ise bunun 1 milyar dolar altında teklif verdiğini, pazarlıkların buna odaklandığını söylemişti.

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Öte yandan, analistlere göre Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde dün yaşanan satışta Yapı Kredi haberi de etkili oldu. Akşam üzeri gelen bu haberin, dün piyasanın erken saatlerde fiyatlamaya başladığı belirtildi. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0.77 düşüşle 10 bin 400 puandan tamamladı.