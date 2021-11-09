Koç Holding'den "batarya yatırımı" açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Rekora doymuyor Yıl sonu için flaş tahminRekora doymuyor! Yıl sonu için flaş tahmin#Kripto Para
Altınordudan Avrupaya Transfer resmen açıklandı...Altınordu'dan Avrupa'ya! Transfer resmen açıklandı...#Burak İnce
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Covid-19da son durum belli oldu Bakan Kocadan izolasyon uyarısıCovid-19'da son durum belli oldu! Bakan Koca'dan izolasyon uyarısı#Koronavirüs
Malatyada 2 katlı bina çöktü Erdoğandan geçmiş olsun mesajıMalatya'da 2 katlı bina çöktü! Erdoğan'dan geçmiş olsun mesajı#Malatya
Necip Fazıl şiiri okuyup partililere seslendi: Saygısızlık yapana sandıkta haddini bildirinNecip Fazıl şiiri okuyup partililere seslendi: Saygısızlık yapana sandıkta haddini bildirin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AK Partili kadın vekillerden Türkkan’a tepki: Derhal disipline sevk edilmeliAK Partili kadın vekillerden Türkkan’a tepki: Derhal disipline sevk edilmeli#Lütfü Türkkan
Kahreden kaza Geriye bu görüntü kaldıKahreden kaza! Geriye bu görüntü kaldı#Antalya
Bakan Kurumdan dünyaya iklim çağrısı: Sorumluluğu olan ülkeler elini taşın altına koymalıBakan Kurum'dan dünyaya iklim çağrısı: Sorumluluğu olan ülkeler elini taşın altına koymalı#İklim Değişikliği
Borsa İstanbul rekor tazeledi İşte en çok kazandıran sektör...Borsa İstanbul rekor tazeledi! İşte en çok kazandıran sektör...#Borsa İstanbul
Ronaldo depremi İkinci baharı kısa sürecek...Ronaldo depremi! İkinci baharı kısa sürecek...#Cristiano Ronaldo
Erdoğandan 3üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettirErdoğan'dan 3'üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettir#Cumhurbaşkanı
Akşener korucu başkanı dedi, İçişleri Bakan Yardımcısından açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağızAkşener 'korucu başkanı' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağız?#Muhterem İnce
ABden dikkat çeken Türkiye örneği Aralarında büyük fark varAB'den dikkat çeken Türkiye örneği! "Aralarında büyük fark var"#Türkiye
Pazar akşamı için çarpıcı iddia Belli ki Mesut istemiyor ve Pereira gidecek...Pazar akşamı için çarpıcı iddia! "Belli ki Mesut istemiyor ve Pereira gidecek..."#Vitor Pereira
HABERLEREkonomi Haberleri

Koç Holding'den "batarya yatırımı" açıklaması

#Koç Holding#KAP#Batarya
Koç Holdingden batarya yatırımı açıklaması

Koç Holding, Koç Topluluğu tarafından batarya üretim tesisi kurulması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Koç Holding'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Basın-yayın organlarında, Koç Topluluğu tarafından batarya üretim tesisi kurulması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü yönünde haberler çıkmış, Topluluk şirketlerimize konuyla ilgili olarak çok sayıda soru ve yorum ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş ortaklıklarımızdan Ford Otomotiv Sanayi AŞ tarafından ilk olarak 4.12.2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan proje bazlı devlet yardımı ve buna bağlı yatırım teşviki kapsamında Kocaeli'de 130 bin adetlik batarya montaj tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, bunun dışında batarya yatırımı konusunda alınan bir karar bulunmamaktadır. Koç Topluluğu tarafından otomotiv sektörü ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte ve her dönem yeni yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmakta olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup; işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koç Holding#KAP#Batarya

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücrette 5 olasılık

Asgari ücrette 5 olasılık

#Asgari Ücret
Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

#Kovid Aşısı