Koç Holding'de 183.8 milyar lira ciro

2020 yılı sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs salgını sebebiyle olağanüstü ve bir o kadar da zorlu bir yılı geride bıraktık. Pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın, bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve ailelerinin sağlığı birinci önceliğimizdi. Aynı hassasiyetle, bu zor dönemde istihdamın korunmasını ve çalışma arkadaşlarımızın gelir kaybının önlenmesini de öncelik olarak kabul ettik. Mekanik ventilatörden entübasyon kabinine, siperlikten maskeye kadar toplum sağlığını gözeten ve toplumsal fayda sağlayan projelere öncülük ettik. Koç Topluluğu olarak çevik yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız, esnek tedarik zincirimiz ve dijital yetkinliklerimiz sayesinde bu döneme hazırlıklı girdik. Şirketlerimizin finansal sağlığına yönelik tedbirlerimizi hassasiyetle ve hızla uyguladık. Belirsizliklerin hâkim olduğu 2020 yılında başarılı sonuçlara ulaşarak, güçlü konumumuzu pekiştirdik. Bunu mümkün kılan çalışma arkadaşlarımıza, bayilerimize ve tedarikçilerimize gösterdiğimiz büyük çaba ve dayanışma örneği için müteşekkirim. Ülkemiz ve dünyamız için var gücümüzle çalışmaya ve değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.



LEVENT ÇAKIROĞLU: 2020 YILINDA YAPTIĞIMIZ 10,7 MİLYAR TL KOMBİNE YATIRIMLA, TOPLAM YATIRIMLARIMIZ SON 5 YILDA 42 MİLYAR TL’YE ULAŞTI



Belirsizliklere rağmen Koç Topluluğu’nun yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, ”2020 yılında yaptığımız 10,7 milyar TL kombine yatırımla, toplam yatırımlarımız son 5 yılda 42 milyar TL’ye ulaştı. Arçelik, Güneydoğu Asya pazarının önemli oyuncusu Hitachi’nin beyaz eşya sektöründeki Japonya dışındaki tüm faaliyetlerinin bir şirket altında toplanması ve kurulacak şirketin yüzde 60’ının Arçelik tarafından satın alınması için ortaklık anlaşması imzaladı. Topluluğumuzun stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlediğimiz ve daha öncesinde yatırımlara başladığımız bu bölgede, Hitachi gibi güçlü bir oyuncu ile kurduğumuz iş birliğinin Arçelik’in küresel büyüme yolculuğunu hızlandıracağını düşünüyoruz. Öte yandan Aygaz, Bangladeş yatırımında süreci tamamlayarak, dünya evsel LPG tüketiminde en büyük paya ve en hızlı büyüme trendine sahip olan Asya pazarına açıldı. Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere, ülkenin en köklü şirketlerinden United Enterprises & Co. Ltd. ile ortaklık sözleşmesi imzalanarak eşit yönetim esaslarına dayalı bir Ortak Girişim Şirketi kuruldu” dedi.



Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, otomotiv sanayinin dönüşümüne öncülük edecek olan elektrikli araç yatırımına Ford Otosan ile başladıklarını da vurgularken, “Dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit’in ilk tam elektrikli versiyonunu Gölcük fabrikamızda üretme sorumluluğunu üstlendik. Ford Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezi olan Kocaeli fabrikalarımızda Ford Otosan mühendisliği ile batarya montaj yatırımımızı da hayata geçireceğiz” dedi. Böylelikle Türkiye’nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olma yolunda önemli bir adım atıldığına dikkat çeken Çakıroğlu, “Bu yatırım sadece Ford Otosan için değil, ülkemiz için de önemli bir kazanım olup, sanayimize uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlayacak” dedi.



LEVENT ÇAKIROĞLU: TOPLULUK ŞİRKETLERİMİZ FAALİYET GÖSTERDİKLERİ SEKTÖRLERDE FARK YARATAN ÇALIŞMALAR HAYATA GEÇİRMEYE VE ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM ETTİ



“Pandeminin tüm zorluklarına karşın Topluluk şirketlerimiz faaliyet gösterdikleri sektörlerde fark yaratan çalışmalar hayata geçirmeye ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam etti” diyen Levent Çakıroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Tofaş çatısı altındaki Fiat markası, 2019 yılında elde ettiği pazar liderliğini 2020 yılında devam ettirdi. Tofaş, otomotiv sanayii toplam hafif araç üretiminin yüzde 19’unu gerçekleştirdi. 14 yıldır kesintisiz şekilde sektörün lider üreticisi olan TürkTraktör tarım sektörüne destek vermeyi sürdürdü. Türkiye traktör üretiminin yüzde 68’ini ve ihracatının yüzde 86’sını tek başına gerçekleştirdi. Otokar ise 2020 yılında ciro bazında yüzde 20 büyüdü. Şirket, faaliyet gösterdiği segmentlerde üst üste 12’nci kez Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs markası oldu. Ar-Ge çalışmaları kapsamında da bir ilki gerçekleştirerek, Covid-19’un bulaşma riskini azaltan ‘Güvenli Otobüs’ü geliştirdi. Savunma sanayii alanında iki yeni ihracat siparişi aldı.”



Levent Çakıroğlu, Türkiye’nin en büyük rafinaj kapasitesine sahip olan Tüpraş’ın 2020 yılında 800 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptığını ve yurt içi akaryakıt talebini her şart altında karşılamaya devam ettiğini vurguladı. Ayrıca entegre ve öncü bir enerji piyasası oyuncusu olmayı hedefleyen Entek ile de, kaynak çeşitliliğine ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik verdiklerine dikkat çekti.

Finans sektöründeki gelişmeleri de değerlendiren Çakıroğlu, “Yapı Kredi, ekonomiye verdiği kesintisiz desteği sürdürerek 2020 yılında 382,7 milyar liralık kaynak sağladı. Bu yılın başında da, uluslararası piyasalardan 500 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından, 200’den fazla yatırımcının katıldığı bu işleme, ihraç tutarının 6 katından fazla talep geldi. Bu, ülkemiz ekonomisine ve bankamıza duyulan güvenin bir göstergesi” diye konuştu.



LEVENT ÇAKIROĞLU: TOPLULUĞUMUZUN GELECEĞİNİ İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ TOPLUMUN VE DÜNYANIN GELECEĞİNDEN AYRI DÜŞÜNEMEYİZ



2020 yılında çevresel, toplumsal ve kurumsal yönetim konularının Koç Topluluğu’nun ajandasının üst sıralarında yer aldığına dikkat çeken Levent Çakıroğlu, “Sürdürülebilir büyüme yaklaşımımız ‘Geleceğe.Birlikte’ ile vurguladığımız gibi Topluluğumuzun geleceğini içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın geleceğinden ayrı düşünemeyiz. Bugün tüm paydaşlar, şirketlerden uzun vadeli bakış açısıyla sürdürülebilirlik önceliklerini, stratejilerini, risk ve fırsatlarını belirlemelerini bekliyor. Koç Topluluğu olarak, iklim krizine ilişkin dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Bu çerçevede, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın en iyi şekilde hayata geçirilebilmesi için özel sektörün rolünü tanımlamak üzere Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde oluşturulan CEO Eylem Grubu’nda Türkiye’yi temsil ediyoruz. Bu kapsamda küresel yeşil toparlanma için gerekli yol haritasının oluşturulmasına Koç Topluluğu olarak katkı sunacağımızı taahhüt ediyoruz. Özellikle AB üyesi olmayan ülkelerdeki şirketlerin fonlama mekanizmalarından yararlanması ve sürdürülebilirlik performansının değerlendirmede dikkate alınmasına yönelik önerilerimizin, yayınlanan ortak bildiride yer almasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.