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‘KOBİ’lerin finansmana erişimi kısıtlı’

#KOBİ#Hakan Karamanlı#İstihdam
‘KOBİ’lerin finansmana erişimi kısıtlı’

Tam Finans Faktoring Genel Müdürü Hakan Karamanlı, istihdam ve üretimde kritik rol üstlenen KOBİ’lerin finansmana erişimde zorluk çektiğini ifade ederken, “KOBİ’ler istihdamın yüzde 73’ünü karşılıyor. Ancak ticari kredilerden aldığı pay ise yüzde 28” ifadelerini kullandı.

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Finansmana erişimin, KOBİ’lerin yüzde 92’sini oluşturan, 10 kişiden az çalışan sayısına sahip şirketler için daha da zor olduğunu kaydeden Karamanlı, “Finansmana erişimi en zor kesim olan ama aynı zamanda en tabandaki ticaret, üretim ve istihdamı sırtlanmış mikro KOBİ’lere hizmet vermek için kurulduk” şeklinde konuştu. Karaman “KOBİ’ler istihdam ve üretimde bu denli önemli bir rol üstlenmelerine rağmen ne yazık ki hak ettikleri finansmana erişemiyorlar. KOBİ’lerin kredi hacmi 1.77 trilyon TL olurken bu pay toplam ticari kredilerin yalnızca yüzde 28’ini oluşturuyor” dedi.

KARŞILIKSIZ ÇEK

Karşılıksız çek meselesine sanıldığı gibi bu sistem içerisinde büyük bir sorun teşkil etmediğini belirten Karamanlı, “Geçen yıl 15.1 milyon adet çek kullanıldı. 15.1 milyon çek içinde 152 bin 494 çek sadece karşılıksız çıktı. Sonradan ödenenleri çıktığınızda 122 bin 100 adet toplamda 11.5 milyar TL tutarında karşılıksız çek olduğunu görüyoruz. Bu da toplamda tutar ve adet bazında yüzde 1’e karşılık geliyor” diye konuştu.“İşimiz en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” diyen Karamanlı “Bir fintek olarak robot teknolojileri kullanıyoruz. TÜBİTAK tarafından sertifika alan AR-GE merkezimizle 7 yıldır kendi geliştirdiğimiz yapay zekaya dayalı risk skorlama altyapısını kullanıyoruz. Ayrıca Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve MEF Üniversitesi ile farklı projelerde işbirlikleri yaptık. Bu sayede başvuların yüzde 60’ı el değmeden tamamlanıyor. Başvuru ile ilgili 3 dakikada karar alıyor, 30 dk içinde de ödemeyi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede yüzde 0.7 gibi finans sektörü içinde rekor düşük seviyede bir karşılıksız oranına ulaştık. Süreçlerin yüzde 60’ına el değmeden tamamlanıyor” diye konuştu.

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‘TARIM YENİ ALANIMIZ’

ÜLKE genelinde 26 ilde 39 şubelerinin bulunduğunu kaydeden Karamanlı “21 bin aktif müşterimiz ile sektörün yüzde 40’ına sahibiz” dedi. “Her ay 50 bin müşteri ziyareti yapıyoruz” diyen Karaman “Yeni dönemde tarım alanına da yoğunlaşacağız. Tarım sektöründe çiftçi ile çiftçinin hizmet aldığı alanlardaki ticaretin finanse edeceğiz. Martta ekibimizi kurduk. Haziranda ilk işlemimizi yaptık. 2022’de tarımda 50 milyon TL’lik bir hacme ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

 

 

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#KOBİ#Hakan Karamanlı#İstihdam

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