KOBİ’lere hibe desteği

Facebook, Türkiye’deki KOBİ’lere yönelik toplamda 7 milyon TL değerinde bir hibe programını hayata geçirdiğini duyurdu. Facebook’un geçtiğimiz aylarda başlattığı ve 30’dan fazla ülkede yer alan 30 bin KOBİ’ye 100 milyon dolar yardımda bulunma sözü verdiği hibe programının Türkiye ayağından faydalanmak isteyen KOBİ’ler, 26 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

SADECE İSTANBUL

Salgın sonrası KOBİ’lerin yaşadıkları zorlukları aşmalarında ve yeniden ayağa kalkmalarında onlara destek olmak isteyen Facebook’un Facebook ile Güçlenen KOBİ’ler projesi kapsamında hayata geçirdiği ve nakit ve reklam kredilerinden oluşan hibe programına sadece İstanbul’daki işletmeler başvurabilecek. Facebook, projede Deloitte ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile işbirliği yapacak ve TOBB İstanbul Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu temsilcilerinden oluşan bir jüri hibe almaya hak kazanan küçük işletmelerin belirlenmesi sürecinde yardımcı olacak.

NAKİT SIKINTISI

Koronavirüsün, yalnızca bir kamu sağlığı krizi değil, aynı zamanda bir ekonomik kriz olduğunu ve bu dönemde en çok zorluğu KOBİ’lerin yaşadığını gördüklerini dile getiren Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, “Şirket olarak bu zor ve belirsiz dönemde Türkiye’deki küçük işletmelerin yaşamakta oldukları problemleri dinledik ve bu işletmelerin yüzde 57’sinin ilerleyen dönemde nakit akışı sıkıntısı yaşamayı beklediğini gördük. Ülkemizde hayata geçirdiğimiz bu hibenin KOBİ’lerimizin bu süreci daha kolay atlatmalarına ve ayağa kalmalarına destek olmasını umut ediyoruz. Bununla birlikte KOBİ’lerin eğitime, dijitalleşme alanında rehberliğe ve daha iyi bir sosyal bağlantı altyapısına ihtiyaç duyduklarının da farkındayız” diye konuştu.

KOBİ’LER SATICI OLABİLECEKLER

Facebook’un Türkiye’deki KOBİ’lerin koronavirüs sebebiyle gördükleri zararları en aza indirmek ve e-ticareti her boyuttan işletme için mümkün hale getirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle İstanbul’daki topluluk merkezi Facebook İstasyon’un internet sitesi bünyesinde açtığı Pazaryeri Destekleri sayfası, Türkiye’deki KOBİ’leri ülkenin önde gelen pazaryerleri ile buluşturacak. Sayfayı ziyaret eden KOBİ’ler burada yer alan pazaryerlerinin kendilerine sundukları destekleri görebilecek ve satıcı olmak için başvuru yapabilecek.

HİBE İÇİN ARANAN ŞARTLAR

- Kar amacı güden bir işletme olmak

- 2 ile 50 arasında çalışana sahip olmak

- Bir yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteriyor olmak

- Salgın sebebiyle zorluk yaşamış olmak

- İstanbul’da yer almak

- Hibeye başvurmak isteyen işletmelerin Facebook, Instagram ya da WhatsApp hesaplarının olması şartı bulunmamaktadır.

- Hibe desteğiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyen işletmeler facebook.com/grantsforbusiness sitesini ziyaret edebilir.