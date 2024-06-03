KOBİ’lere güvenli e-ticaret rehberi

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Türkiye’de e-ticaret hacmi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 115.15 artarak 1.85 trilyon liraya ulaştı. İşlem sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 22.25 artarak 5.87 milyar adete çıktı. Ticaret Bakanlığı, bu yıl e-ticaret hacminin 3.4 trilyon liraya, işlem sayısının 6.67 milyar adete yükselmesini öngörüyor.

Dijital dönüşüme ayak uydurmak, pastadan pay almak için e-ticaret yönelen KOBİ’lerin sayısı da her geçen gün artıyor. Ancak gerekli önlemler alınmadan atılan adımlar riskleri de beraberinde getiriyor.

HEDEFTE KÜÇÜK İŞLETMELER VAR

Siber saldırıların bilgi ve altyapı eksikliği bulunan KOBİ’leri hedef aldığını söyleyen Timus Siber Güvenlik Türkiye Genel Müdürü Artuğ Tikiç, “Çünkü KOBİ’lerin çoğu, dijital sistemlerinin uçtan uca güvenliğini sağlayacak işgücü ve teknolojiye sahip değil. Bu sebeple saldırılar, bir siber saldırının hedefi olmayacağını düşünen ve 10’dan az çalışana sahip olan işletmelere odaklanıyor. Büyük işletmelerde yüzde 12 olan siber saldırı başarı oranı, KOBİ’lerde yüzde 71’e yükseliyor. KOBİ’lerin yüzde 60’ı ise bir siber saldırıya maruz kaldıktan sonraki ilk 6 ay içerisinde iflas edebiliyor. Özetle; siber güvenliğine gereken önemi göstermeyen KOBİ’ler, e-ticaret alanında da büyük kayıplar yaşayabiliyor” dedi.

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“Bu sebeple KOBİ’lere siber güvenliği sağlamak için hem bilgisayar ve sunucularını hem de dosya alışverişi yapan mobil cihazlarını (akıllı telefon, tablet vb.) kapsayacak şekilde siber güvenlik çözümü kullanmalarını öneriyoruz” diyen Tikiç, şu tavsiyelerde bulundu:

İŞTE TAVSİYELER

- “Güvenlik duvarı yazılımlarına sahip olmak gerekli: Firewall cihazları olarak adlandırılan güvenlik duvarı çözümleri, tüm işletmelerin kullanması gereken en önemli siber güvenlik çözümüdür.

-Alışveriş güvenliği için SSL sertifikası mutlaka kullanılmalı: Bulut tabanlı e-ticaret sistemlerinin güvenliği ve itibarı araştırmalı, finansal bilgilerin korunması ve online alışveriş güvenliği için mutlaka SSL sertifikası kullanılmalı. Bu kapsamda Timus Siber Güvenlik olarak geliştirdiğimiz Berqnet Firewall (güvenlik duvarı) ürün ailesiyle KOBİ’lerin karşı karşıya kalabilecekleri siber risklere karşı kapsamlı çözümler sunuyoruz.

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-Güçlü parola kullanımı önemli: Güçlü parolalar oluşturulmalı ve düzenli aralıklarla değiştirilmeli. Ayrıca çok faktörlü kimlik doğrulama kullanılarak, hesaplara erişim güvence altına alınmalı.

-Veriler yedeklenmeli: Kritik verilerin düzenli olarak yedeklenmesi, herhangi bir saldırıda veri kaybını en aza indirir. Yedeklerin güvenli bir şekilde saklanması ve erişilebilir olmasını sağlar.

-Siber korsanlar insan hatalarını hedef alıyor: Siber saldırılara büyük oranda insan hataları davetiye çıkarır. Çalışanların siber güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi, düzenli eğitimlerle sahte e- postaları tanıyabilmeleri sağlanmalı. Siber güvenliğin bir defalık bir süreç olmadığı, geliştirilmesi gereken önlemler bütünü olduğu da unutulmamalı.”

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10 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM

-Timus Siber Güvenlik olarak, tüm Türkiye’de ‘Herkes İçin Siber Güvenlik’ sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiklerini

söyleyen Artuğ Tikiç “Uzman ekibimiz tarafından herkesicinsiberguvenlik.net web sitemiz üzerinden iş kolu fark etmeksizin tüm çalışanlara, yöneticilere ve işletme sahiplerine ücretsiz eğitim desteği veriyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar 10 bine yakın kişiye, temel siber güvenlik eğitimi ve sertifika kazanımı sağladık” dedi.

UZMAN DANIŞMA KURULUYLA YOL GÖSTERECEK

Girişim ekosisteminin büyümesini destekleme ve yatırım fırsatlarını kolaylaştırma misyonuyla faaliyete geçen Decacorn Angels, uluslararası firmaların ve iş dünyasının önemli isimlerinden oluşan danışma kurulu ile girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

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Decacorn Angels CEO’su Duygu Eren, sektörün deneyimli isimleriyle yola çıktıklarını belirterek, “Global şubelerimizin sunduğu fırsatların yanı sıra, yenilikçi etkinlikler, dinamik ağ oluşturma fırsatları ve kapsamlı eğitim kaynakları aracılığıyla yatırımcılar ve girişimciler arasında güçlü ilişkiler geliştiriyoruz. Pre-seed - A seri aşama arasındaki girişimleri decacorn olma yolunda desteklemek en önemli amacımız” dedi.

STARTUP YATIRIMLARI GERİLEDİ

KPMG Türkiye, M&A (Birleşme ve Satın Alma) ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan ‘Türkiye Startup Yatırımları’ raporuna göre küresel startup yatırımları, yılın ilk çeyreğinde 75.9 milyar dolara geriledi. Küresel azalış trendi, tüm ülkelerde hissedilirken Türkiye’de de startup ekosistemi küçüldü. Rapora göre Türkiye’deki startup ekosisteminde ilk çeyrekte toplam hacmi 43 milyon dolar olan 54 işlem gerçekleşti. Gerilemenin arkasındaki nedenler olarak yüksek faiz oranları ve jeopolitik belirsizlikler gibi temel koşulların, girişim sermayesi yatırımcılarını temkinli davranmaya yöneltmesi gösterildi.

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KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri, Şirket Ortağı Özge İlhan Acar, küreseldeki nedenlerin Türkiye için de geçerli olduğuna ve pazarın benzer tablo çizdiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “İlk çeyrekte tohum aşama yatırımların toplam işlem hacminin yüzde 60’ını oluşturması yatırımcıların daha düşük hacimli işlemlere yöneldiğinin bir göstergesi olarak öne çıktı. Yerel seçimlerin geride kalması ve belirsizliklerin azalması ile yatırımcıların iştahını artırırken süregelen yüksek faiz ortamı da tam tersi etki yaratıyor. Ancak tüm bu etmenlere rağmen ilerleyen çeyrekler için olumlu beklentilerimizi koruyoruz ve işlem sayısı ile işlem hacmindeki artış öngörüyoruz.”

TECRÜBESİNİ ANADOLU’YA YAYIYOR

Teknoloji girişimcilerini eğitim, danışmanlık, mentorluk ve geniş bir network ile destekleyerek onların iç ve dış pazardaki başarılarını artırmayı hedefleyen İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek, etki alanını daha geniş bir alana yaymak amacıyla Anadolu Partner Kuluçka Ağı Projesi’ni hayata geçirdi.

Bu sayede Türkiye’nin dört bir yanındaki girişim ekosistemlerini aynı çatı altında buluşturarak sunduğu fırsatlarla Anadolu Kuluçka Merkezleri’ni güçlendirmeyi amaçlayan İTÜ Çekirdek, partner kuluçkalarla birlikte Türkiye ekonomisine katkı sağlamak, teknoloji kümelenmesini güçlendirmek, inovasyonu teşvik etmek ve bilimsel refahı artırmayı hedefliyor. 14 şehirden 17 kuluçka merkezi ile mayıs ayı içerisinde bir araya gelerek eğitim veren İTÜ Çekirdek yetkilileri, ön kuluçkadan kuluçka sürecine, fon sürecinden pazarlama süreçlerine kadar sahip olduğu know how’ı katılımcılara aktardı. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “İTÜ Çekirdek sayesinde bünyemizdeki girişimcilere nasıl ki onları daha ileri taşıyacak imkânlar sunuyorsak, programımız sayesinde bunu tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde genişletiyoruz” dedi.

GİRİŞİMCİLERE PAZARLAMA DESTEĞİ

-Teknopark İstanbul, girişimcilerin ve firmaların Türkiye’de ve global pazarlarda tanınması, satış-pazarlama alanında daha etkin olmaları amacıyla geliştirdiği yeni iş modeli Teknoloji Satış Sistemi’ni (TECHSAS) tanıttı. Yeni modelde, taleplerine göre firmaların büyümesine katkı sağlayacak pazarlama-satış stratejileri geliştirilecek.

Techsas’ta; yurtiçi ve yurtdışı pazarlama direktörlüğü, pazarlama, operasyon tedarik zinciri, finans ve hukuk gibi birimler yer alacak. Techsas modelinde ürün satışı, lisans satışı ve yıllık bakım anlaşmaları ile gelir elde edilmesi hedefleniyor. Elde edilen gelir, Teknopark İstanbul’da bir fonda toplanacak ve bu fon, yeni nesil girişimcilerin büyüme stratejileri için kullanılacak. Günümüzde girişimciliğin önündeki en büyük zorluklardan birinin satış pazarlama faaliyetleri olduğuna dikkat çeken Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, “Girişimcilerimizin pazarlama ve satış konularında yaşadıkları yalnızlığa çözüm olmayı hedefliyoruz” dedi. Teknopark İstanbul Genel Müdürü M.Fatih Özsoy ise Teknopark İstanbul’un bugün, 540 firma ve 10 bin 185 Ar-Ge mühendisinden oluşan dev bir yapıya büründüğünü kaydetti.