KOBİ’lere e-ticaret desteği

Trendyol, pazaryerinde iş ortağı KOBİ’lerin işlerini sorunsuz sürdürebilmeleri için hazırladığı ‘KOBİ Destek Paketi’ni duyurdu. Ödeme süresini kısaltan Trendyol, bu yolla pazaryerinde iş ortağı KOBİ’ler için 20 milyon TL’lik finansman desteği sağlarken, eğitim, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için de 60 milyon TL’lik ek kaynak ayırdı. Trendyol’un pazaryerindeki 45 bine yakın KOBİ iş ortağı bu destekten faydalanabilecek. Trendyol, iş ortağı KOBİ’lere, finansman ve pazarlama desteğinin yanı sıra geçici personel bulmalarında da destek verecek. Böylelikle, Trendyol iş ortağı KOBİ’lerin, ihtiyaç duymaları halinde satış ve sevk kapasitelerini güçlendirecek.

KOMİSYONU SIFIRLIYOR

Bu dönemde AliExpress de iş ortaklarının satış ve operasyonlarına destek olmak amacıyla, 18 Nisan 2020 itibari ile yapılacak satışlardan 3 ay boyunca hiç bir komisyon almayacağını duyurdu. Şirketten yapılacak açıklamaya göre destekten hem mevcut satıcılar hem de yeni katılacak satıcılar faydalanabilecek. Buna ek olarak, AliExpress, Türk satıcıların satışa sundukları ürünler için ek pazarlama yatırımı yapacağını da duyurdu. AliExpress Türkiye Ülke Müdürü Yaman Alpata, “Bu zor zamanlarda küçük büyük ayırt etmeden tüm satıcılarımıza elimizden geldiğinde destek olmak istiyoruz. Zaten mağaza açmak ücretsizdi, bu destek paketi kapsamında 3 ay boyunca komisyonu sıfırladık ve ek pazarlama yatırımları ile satıcılarımızın küresel satışlarını arttırmaya odaklandık”dedi.