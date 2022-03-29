KOBİ’lere dijital rozetli danışmanlar geliyor

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KOBİ’lerde dijital dönüşümün sağlanması için işletmelerin mevcut durumları analiz edilecek, dönüşüm ihtiyaçları belirlenerek yol haritaları hazırlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca, 2019 yılında 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ne göre, işletmelerin dijital dönüşüm olgunluk seviyeleri ile yol haritalarını belirleyerek yatırım yapılacak alanları ortaya koyacak bir Türkiye modeli geliştirilmesi hedeflenmişti. Bu hedef doğrultusunda TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ve KOSGEB önemli bir iş birliğine gitti. TÜBİTAK TÜSSİDE ile KOSGEB arasında Dijital Dönüşüm Danışmanlık Hizmetleri Hakkında İş Birliği Protokolü imzalandı. Bu işbirliği doğrultusunda KOSGEB ile TÜBİTAK TÜSSİDE KOBİ’lerin dijital dönüşümleri için ortak bir çalışma yürütecek.

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ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Bu çerçevede TÜBİTAK TÜSSİDE, Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen D3A Dijital Dönüşüm ve Değerlendirme Aracı’nı ülke genelinde yaygınlaştırmak amacıyla modelleyerek çalışmalarını tamamladı. Model; işletmelere hızla yaygınlaştırılarak yol haritası, ek raporlama ve analiz modüllerinin de eklenmesi ile zenginleştirildi. TÜBİTAK TÜSSİDE, dijital dönüşüm ve değerlendirme aracını kullanarak işletmelerin dijital dönüşümüne rehberlik edecek Dijital Dönüşüm Danışmanlarını yetiştirmek için bir eğitim programı hazırladı. İmalat sanayisinde çalışanlar, yöneticiler, danışmanlar, akademisyenler, sektör uzmanları bu eğitimlere katılabilecek. En az ön lisans derecesine sahip adayların katılacağı eğitimlerde 4. Sanayi Devrimi Teknolojileri, D3A Dijital Dönüşüm Değerlendirme aracı ve kullanımı, danışmanlık becerileri olmak üzere üç ana grupta eğitim verilecek.

İŞLETMELERE DESTEK

Danışman adayları uzmanlar tarafından belirlenen kriter setlerine göre değerlendirilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara belgeleri dijital olarak verilecek. İşletmeler, dijital rozet sahibi danışman ile çalışarak dijital yol haritalarını hazırlatabilecek. KOSGEB de dijital rozet sahibi danışmanlardan hizmet alan işletmelere destek verecek. Bu amaçla Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği kurgulayan KOSGEB, imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin aldığı dijital dönüşüm danışmanlık hizmetini 10 bin liraya kadar destekleyecek. İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler bu destekten yararlanabilecek. Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği’nden KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif durumda olan işletmeler faydalanabilecek. Desteğin devreye alınmasıyla birlikte ilk etapta yaklaşık 3 bin işletmenin dijital olgunluk seviyesinin ölçülerek dijital dönüşüm yol haritalarının belirlenmesi hedefleniyor.