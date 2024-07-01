KOBİ’lere dijital dönüşüm önerileri

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DİJİTAL STRATEJİ

KOBİ’lerin dijitalleşme sürecine başlamadan önce net bir dijital strateji belirlemeleri gerekiyor. Belirlenen stratejinin, işletme hedeflerini, dijitalleşmenin hedeflere nasıl katkı sağlayacağını ve bu süreçte karşılaşılabilecek zorlukları içermesi çok önemli.

Eğer dijital strateji iyi oluşturulmuşsa, kaynakların da etkin kullanımını sağlar ve dijital dönüşüm yolculuğunda bu strateji rehber haline gelir.

TEKNOLOJİ YATIRIMI

Dijital dönüşümün temelini muhakkak güçlü teknoloji altyapısı oluşturur. KOBİ’ler, işletmelerine uygun yazılım ve donanım yatırımını yapabilmeliler. Bulut tabanlı çözümler, veri yönetimi ve siber güvenlik gibi alanlara yatırım yapmak, dijitalleşme sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır. Teknolojik yatırımlar tercih edilirken mutlaka işletmenin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre seçimler yapılmalı.

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EĞİTİM VE FARKINDALIK

Dijital dönüşüm sürecinde en önemli unsurlardan biri, çalışanların bu sürece adapte olabilmesi. KOBİ’ler, çalışanlarına dijital araçları etkin bir şekilde kullanmayı öğretmek ve farkındalık için eğitim programları düzenleyebilirler.

MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIM

KOBİ’lerin müşterilerine daha hızlı ve etkili hizmet sunabilmeleri için dijital kanalları etkin kullanmaları çok önemli. Örnek vermek gerekirse, online sipariş ve müşteri hizmetleri sistemleri kurarak, müşteri ihtiyaçları anlık olarak karşılanabilir. Müşterilerden geri bildirimler almak, bunları veri analizi çerçevesinde incelemek de müşteri odaklı yaklaşımın temelini oluşturur.

VERİ ANALİZİ VE YAPAY ZEKÂ

Dijitalleşme, işletmelere veri analizi ve yapay zekâ teknolojileri kullanım imkânı sunuyor. KOBİ’ler, veri analizi sayesinde müşteri davranışlarını, satış trendlerini ve pazar dinamiklerini daha iyi anlayabiliyorlar. Yapay zekânın ise hem iş süreçlerini optimize etme hem de maliyetleri düşürme gibi ciddi avantajları var. Bu teknolojilerin sıkı kullanılması, dijital dönüşümün önemli şartlarından birisi.

SİBER GÜVENLİK

Siber güvenlik önlemlerini göz ardı etmek büyük riskler doğurabilir. KOBİ’ler, verilerini ve sistemlerini siber tehditlere karşı korumak için gerekli önlemleri almalılar. Güçlü şifreleme, düzenli yedekleme ve güvenlik duvarları gibi önlemler, dijitalleşme sürecinde işletmenin güvenliğini sağlar.

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ESNEKLİK VE ADAPTASYON

Dijital dönüşüm, sürekli değişen bir süreçtir ve KOBİ’lerin değişime ayak uydurması gerekir. Esnek bir yaklaşım benimsemek, dijitalleşmenin getirdiği yeniliklere hızlıca adapte olmayı sağlar. KOBİ’ler, piyasa koşullarına ve teknolojik gelişmelere göre stratejilerini güncelleyerek rekabet gücünü koruyabilirler.

BULUT TEKNOLOJİSİ NEDEN ÖNEMLİ

2004 yılında Türkiye’de bulut teknolojisi ile kurumsal yazılım hizmetleri vermek üzere, alanında uzman mühendisler tarafından ODTÜ Teknokent’te kurulan Dia Yazılım, başta KOBİ’ler olmak üzere her ölçekten şirkete uçtan uca ERP yazılımı sunuyor. Muhasebeden üretime, stok-depo yönetiminden CRM’e kadar çok sayıda çözüm tek bir platformdan yönetilebiliyor.

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Bulut teknolojisinin, dijital dönüşüm sürecinde KOBİ’ler için vazgeçilmez bir araç haline geldiğini dile getiren Suha Onay, bunun nedenini şöyle anlattı:

- “Maliyet tasarrufu: Geleneksel bilgi işlem altyapıları, yüksek donanım ve bakım maliyetleri gerektirirken, bulut çözümleri sayesinde işletmeler sadece kullandıkları kadar öderler.

- Esneklik ve ölçeklenebilirlik: Bulut teknolojisi KOBİ’lerin iş ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilir bir teknolojidir. Yani işletme ihtiyaçları kadar bulut teknolojisinden faydalanabilir.

- Veri güvenliği ve yedekleme: Bulut hizmetleri, veri güvenliği ve yedekleme konusunda da önemli avantajlar sunar.

- Uzaktan çalışma imkÂnı: Bulut tabanlı uygulamalar ve depolama çözümleri, çalışanların herhangi bir yerden işlerini sürdürebilmelerini sağlıyor. Bu da KOBİ’lerin operasyonel sürekliliğini korumasına ve işgücü verimliliğini artırmasına yardımcı oluyor.

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- İşbirliği ve iletişim: Bulut teknolojisi, ekip içi işbirliğini ve iletişimi de kolaylaştırıyor. Dosya paylaşımı, proje yönetimi ve anlık iletişim gibi süreçler, bulut teknolojisi üzerinden daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

- Yenilik ve rekabet gücü: Bulut teknolojisi, KOBİ’lerin en son teknolojilere ve yeniliklere kolayca erişebilmesini sağlıyor. Yeni yazılımlar ve uygulamalar kullanarak iş süreçlerini optimize edebilen işletmeler, rekabet gücü elde ediyorlar.”

Suha Onay

KADIN GİRİŞİMCİLERE ÖZEL WEB SİTESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla web sitesi projesini hayata geçirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Türkiye’de kadın girişimci sayısını artırmayı, mevcut kadın girişimcilerin güçlendirilmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda bakanlık olarak girişimci olan ve girişimci olmayı hedefleyen kadınlar için eğitim, araştırma, finansal destek ve mentorluk çalışmalarını tek bir platformda topladık. Kadın girişimciler ihtiyaç duydukları bilgi ve desteklere https://kadingirisimci.gov.tr/ web sitemiz üzerinden ulaşıyor” ifadelerini kullandı. Girişimciler ya da girişimci adayları, bakanlıklar, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu, bankalar, kalkınma ajansları gibi kurum ve kuruluşlarca sunulan destek ve teşviklere kolayca bu siteden ulaşılabilecek.

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‘GERÇEK SORUNLARA ODAKLANMALIYIZ’

Türkiye’deki toplam istihdamın yüzde 70.6’sını sağlayan KOBİ’ler, verimlilik, katma değer ve yüksek teknoloji ihracatında AB ve OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor. 27 Haziran Dünya KOBİ Günü dolayısıyla bir açıklama yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Ülkemizin görünürdeki en büyük sorunları; cari açık, yüksek enflasyon refah dinamiklerinde gösterdiğimiz olumsuz performans. Özellikle yüksek enflasyon, KOBİ’lerin finansmana erişimini ve rekabetçiliğini ciddi ölçüde etkiliyor. Ancak görünürdeki sorunlarımızı çözmek için gerçek sorunlarımız olan ‘verimlilik ve katma değer sorunu’, ‘kayıt dışı ekonomi ve vergi adaletsizliği’ ile ‘21. yüzyıl şartlarına uygun planlama eksikliği’ gibi sorunlara odaklanmamız gerekiyor. Bu sayede katma değerli üretimi ve başta KOBİ’ler olmak üzere işletme verimliliğimizi artırabiliriz” diye konuştu.

‘REKABET DEĞİL İŞBİRLİĞİ ZAMANI’

Küresel düzeyde 2020 yılından bu yana artan maliyetler, teknolojik değişimler, finansman ihtiyacı, zorlaşan rekabet ve istihdam darboğazı gibi birçok unsur KOBİ’leri zorluyor. KOBİ’lerin bu zorluklarla başa çıkmak için rekabet yerine, birlikte hareket etmeye yönelmesi gerektiğini vurgulayan Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu ve Aile şirketleri Doktoru Yılmaz Sönmez, “Krizden çıkış reçetesi şirketlerin birleşerek büyümesinden geçiyor. Birleşmeler ile KOBİ’ler ölçek ekonomisine ulaşabilir, maliyet avantajı sağlayabilir, pazar paylarını genişletebilir ve yeni pazarlara girebilirler” dedi.