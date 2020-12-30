Kobilere dijital dönüşüm finansmanı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Ülkemizin hedefleri büyük. Bu hedeflere ulaşmak için dijital dönüşümü geriden takip etmek gibi bir lüksümüz yok. Bilakis, dijital dönüşüm sürecinin önemli ve baş aktörlerinden biri olma vizyonumuz ile çalışmalarımızı sürdürmeliyiz” dedi.

DAHA AVANTAJLI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise, “Dijital altyapınız iyi ise bu avantajlı olduğunuz anlamına geliyor. Dijital dönüşüm ve e-devlet hizmetleri bürokrasiyi azaltırken, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği artırıyor. Veri merkezli inovasyon, bizim başlıca vizyonumuz” dedi.