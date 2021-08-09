KOBİ’lere ‘cobot’ desteği

Üretimlerini daha güvenli, daha verimli ve daha kârlı hale getirmek isteyen KOBİ’lerin vakit kaybetmeden cobot kullanımına geçmelerini gerektiğini belirten Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, KOBİ’lerin robotik otomasyona geçiş ile birlikte hızlı yatırım geri dönüşü avantajıyla rekabette öne geçebileceklerini açıkladı. Dünyanın 50 ülkesinde 55 bin cobot’uyla onlarca sektöre hizmet veren Universal Robots, ‘Dönüşüm için bugün başlayın’ mottosuyla KOBİ’lere yönelik bir kampanyayı hayata geçirdi.

Kampanya ile şirket, robotik otomasyona geçişin her işletme için mümkün olduğunun yaygın şekilde bilinmesini hedefliyor. Kampanya kapsamında cobot’arın işletmelerde üretkenliğin ve kalitenin artırılmasına sağladığı katkıların aktarıldığı çalışma kılavuzuna internet sitesinde yer veren Universal Robots ayrıca, talep eden firmalara cobot teknolojisini üretimde nasıl verimli kullanabileceklerine dair değerlendirmelerde bulunuyor ve demo çalışmaları için üreticilerle bir araya geliyor.

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