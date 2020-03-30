KOBİ'lere alacak sigortasında yüzde 110 reaürans desteği
KOBİ'lerin ticari alacak sigortası için yüzde 110 reasürans desteği taahhüt edildi.
KOBİ'lere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistem kapsamında Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi'nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin %50'lik kısmı için %75 ve üzeri, kalan %50'lik kısmı oluşturan pay için ise %110 ve üzeri reasürans desteği sağlanacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan devlet destekli ticari alacak sigortası sistemine devlet tarafından taahhüt edilecek reasürans desteğine ilişkin karar, 1 Nisan 2020 - 1 Nisan 2021 arasında akdedilecek sigorta sözleşmelerini kapsıyor.
Buna göre, söz konusu sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı; sistemin işletilmesi için görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi'nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin %50'lik kısmını oluşturan pay
için %75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan %50'lik kısmını oluşturan pay için %100 ve üzeri reasürans desteği taahhüt edildi.
Reasürans desteği ihtiyacının ortaya çıkması durumunda, söz konusu tutar, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi'nin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenecek. Karar, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.
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