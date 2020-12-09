KOBİ’lere 7.5 milyar TL’lik destek paketi

Kredi Garanti Fonu (KGF), Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında yeni bir destek paketi hazırladı. KGF’den yapılan açıklamaya göre, KGF’nin Avrupa Yatırım Fonu’ndan sağladığı 300 milyon liralık hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı 300 milyon liralık destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ’lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak.

COSME kapsamında, KGF ve Avrupa Yatırım Fonu iş birliği ile hayata geçirilen proje ile KOBİ’ler yüzde 80 KGF kefaletiyle 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.

60 AYA KADAR VADE

KOBİ’lerin 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle yararlanabileceği kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Proje kapsamında bankalar tarafından KOBİ’lere yaklaşık 7.5 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor. KGF, sektör ayrımı yapmaksızın işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdam seviyesinin korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz, bu destek paketinin, KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe kapsamında Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME içerisinde imzalanan protokolün devamı niteliğinde olduğunu belirterek, “Bu destek paketi kapsamında vereceğimiz kefaletler ile KOBİ’lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırarak üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde, nakit akışının, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız” değerlendirmesini yaptı. Projeye başvurular dün itibarıyla başladı.