KOBİ’lere 100 milyon liralık e-ticaret desteği

Trendyol, KOBİ’lere ikinci KOBİ destek paketiyle 50 milyon TL’lik finansman, 50 milyon TL’lik pazarlama ve eğitim desteği sağlayacak.

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, “Pandeminin, iş ortağımız KOBİ’ler üzerindeki etkilerini Nisan’da başlattığımız KOBİ Destek Paketimizle azaltmayı hedeflemiştik. KOBİ Destek Paketi’nin ilkinde destek tutarını iki aylığına 80 milyon TL olarak açıklamıştık. Daha sonra süreyi uzattık ve KOBİ’lere Nisan’dan bugüne kadar 160 milyon TL tutarında destek sağladık.

Pandeminin ekonomimiz üzerindeki etkileri ve bununla birlikte KOBİ’lerin de destek ihtiyacı devam ediyor. Bu ihtiyacı karşılamak için biz de 100 milyon TL’lik ikinci destek paketimizi devreye alıyoruz. Bir yılda toplam 260 milyon TL değerinde destek sağlamış olacağız. Finansal ve pazarlama desteklerine ek olarak Trendyol Akademi ile satış artırma, ürünlerini öne çıkartma, dijital pazarlama, kampanya yönetimi, depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce seminer ve içerik sunuyoruz.

KOBİ’lerimiz ücretsiz eğitimlere ve konferanslara katılarak hızla dijitalleşiyor. Hedefimiz, KOBİ’lerimizin işlerini sorunsuz sürdürmelerini sağlamak ve e-ticaretle büyümelerini desteklemek” dedi.