KOBİ’ler virüs sürecini nasıl yönetmeli
Tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı önlemler her geçen gün artarken KOBİ çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için hangi önlemlerin alınması gerektiği sıkça sorulan soruların başında geliyor
Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olan KOBİ’ler virüsün etkilerini hissetmeye başlarken, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için hangi önlemlerin alınması gerektiği sıkça sorulan soruların başında geliyor. Generali Sigorta, KOBİ’lere çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için almaları gereken önlemleri şöyle sıralandı: Yoğun hijyen önlemleri alın, çalışanlarla virüsün nasıl yayıldığına ilişkin doğru bilgiler paylaşın, evden çalışma senaryoları hazırlayın, toplu taşıma yerine çalışanlara minimum temaslı servis hizmeti sağlayın ve süreci şeffaf yürütülerek çalışanlarla iletişimi koparmayın.
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