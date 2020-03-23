KOBİ’ler virüs sürecini nasıl yönetmeli

Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olan KOBİ’ler virüsün etkilerini hissetmeye başlarken, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için hangi önlemlerin alınması gerektiği sıkça sorulan soruların başında geliyor. Generali Sigorta, KOBİ’lere çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için almaları gereken önlemleri şöyle sıralandı: Yoğun hijyen önlemleri alın, çalışanlarla virüsün nasıl yayıldığına ilişkin doğru bilgiler paylaşın, evden çalışma senaryoları hazırlayın, toplu taşıma yerine çalışanlara minimum temaslı servis hizmeti sağlayın ve süreci şeffaf yürütülerek çalışanlarla iletişimi koparmayın.