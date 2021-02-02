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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 00:53 | Son Güncelleme:

KOBİ'ler siber saldırı mağduru oldu!

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KOBİ'ler siber saldırı mağduru oldu!
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Siber saldırıların yüzde 71'inin KOBİ'leri hedef aldığı, bir saldırının ortalama 35 bin dolar zarara mal olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığının eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, Twitter hesabından siber saldırılara ilişkin paylaşımda bulundu.

Siber saldırıların yüzde 71'inin KOBİ'leri hedef aldığı ve bir saldırının ortalama 35 bin dolar zarara yol açtığı kaydedilen paylaşımda, saldırılara karşı "Ağ güvenliğini sağlamak. Verileri yedeklemek. Erişimleri sınırlamak. Çalışanları bilinçlendirmek." gibi önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

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