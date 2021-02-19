KOBİ’ler e-ihracata yöneliyor

GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, ‘‘Toplam satıcılarımızın önemli bir kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir’den olsa da 2020’de satıcı sayısını en fazla artıran şehirler sırasıyla Iğdır, Kars, Ağrı, Osmaniye, Karaman ve Muş oldu” değerlendirmesinde bulundu. Kantarcı, “Dijitalleşmenin ülke ekonomisine katkısını en başından beri bilen bir kurum olarak, KOBİ ve klasik perakendecileri platformumuz aracılığıyla e-ticaret ekosistemine dahil edip Türkiye’de perakendenin dijitalleşmesini destekliyoruz. E-ihracatla sınırları ortadan kaldırıyor ve KOBİ’lerimize dünyanın ticaret kapısını açıyoruz. Yerli satıcılarımız yurt içinde satış yapar gibi ürünlerini sadece GittiGidiyor’da satışa çıkararak eBay’in dünya çapında 185 milyon kullanıcısına ulaştırabiliyor. 2020’de yaklaşık 2 bin satıcımız on binlerce ürünü GittiGidiyor’da listeleyerek eBay üzerinden e-ihracat yaptı. 2021’de e-ihracat yapan satıcı sayımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.